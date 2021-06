Les Trophées Europe 1 de l’Avenir 2021 : le palmarès complet

32 nommés, 8 lauréats. Dans le cadre de ses Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense chaque année des associations, des entreprises, des collectivités locales ou encore des initiatives françaises qui innovent. 32 nommés étaient sur la ligne de départ, avant qu’un vote d’un jury composé de différentes personnalités n’élise sept lauréats dans les catégories alimentation, éducation, environnement, mobilité, santé, collectivités locales, solidarité et collectivités locales. Les auditeurs et internautes d’Europe 1 ont pu voter de leur côté pour le Trophée coup de cœur.

C’est au cours d’une cérémonie exceptionnelle, présentée par Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil, qui s’est tenue le 9 juin dans les locaux d’Europe 1 que les lauréats ont pu recevoir leur trophée des mains de personnalités diverses, comme Bertrand Piccard, Guy Savoy, ou encore Wendy Bouchard. "La cérémonie d'aujourd'hui, elle est le fruit d'un travail d'équipe qui, toute l'année, reçoit de jeunes entrepreneurs de tous horizons et qui débusquent les initiatives, les innovations, les bonnes idées, et ce, dans toute la France", a salué mercredi soir sur Europe 1 Constance Benqué, la présidente de Lagardère News.

Voici le palmarès complet de l’édition de cette année, organisée en partenariat avec Business France et Clarins.

Trophée de l’alimentation

En lice avec Krokola, Terra Moka et Popchef, c’est à Ynsect qu’a été décerné cette année le trophée de l’alimentation. Cette entreprise transforme des insectes en une farine riche en protéines et veut entrer "au cœur de l'alimentation humaine". Le trophée a été remis à Antoine Hubert, fondateur d'Ynsect, par Guy Savoy, chef multi-étoilé, et Marion Sauveur, chroniqueuse dans l'émission "La table des bons vivants", tous les samedis sur Europe 1 entre 11h et 12h30.

Trophée de l'éducation

Entre Alma Studio, Extra Student, Sur les bancs de l'école et Digit'Owl, c'est cette dernière entreprise qui a reçu la majorité des voix des membres du jury. Cette entreprise, fondée par Maryline Perenet, a la particularité d'enseigner "les algorithmes et le code" aux enfants, mais sans utiliser d'écran pour les 5-10 ans. Le trophée de l'éducation 2021 lui a été remis des mains de Sophie Viger, directrice de l'école 42, et d'Elisabeth Assayag, co-présentatrice de l'émission quotidienne "La France bouge" sur Europe 1 (13h-14h).

Trophée des collectivités locales

Comme pour les autres catégories, quatre nommés étaient en lice pour ce trophée : Lacroix City, Ma Ville Mon Shopping, Neuroo et Banlieues santé. Et c'est cette dernière qui a eu la faveur des membres du jury. Abdelaali El Badaoui, le fondateur de cette association qui s'est fixée pour objectif de "lutter contre les inégalités sociales de santé en France", a reçu le trophée des collectivités locales des mains de Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée invest chez Business France, et Emmanuel Duteil, co-présentateur de "La France bouge".

Trophée de l'environnement

En lice avec Carbiolice, Hipli, Nénufar, c'est Ombrea qui a reçu cette année le trophée de l'environnement. Co-fondée par Julie Davico-Pahin, cette jeune entreprise a mis au point un système de panneaux solaires qui se déploient et se rétractent au-dessus des champs en fonction des besoins. Cela permet notamment "d'ajuster la lumière, la température et l'humidité", protégeant ainsi les cultures du gel ou de la chaleur. Le Trophée de l'environnement a été remis à la co-fondatrice par Bertrand Piccard et Anne Legall, journaliste d'Europe 1 spécialiste des questions environnementales.

Trophée de la solidarité

La marque de vêtements ForESTIME a obtenu la majorité des voix du jury, et remporte donc le trophée. Cette société spécialisée dans la création d'habits pour les séniors était en lice avec iTekway, Tilia et Sézane. Le Trophée a été remis par Yann Bucaille-Lanzerac, fondateur des Cafés Joyeux et lauréat l'an dernier du même prix, mais aussi Wendy Bouchard, présentatrice d'"Europe Soir week-end".

Trophée de la santé

Cette année, la santé rime nécessairement avec coronavirus. Il n'est donc pas étonnant que deux des quatre nommés aient un lien avec la pandémie. Outre Urgo et e-ophtalmo, Covidliste et CovidTrackerétaient donc en lice pour remporter le trophée de la santé. Et c'est le site fondé par Guillaume Rozier, qui permet "de suivre l'évolution du Covid en France", qui est lauréat. Le prix a été remis par Philippe Vimard de Doctolib et Mélanie Gomez, co-présentatrice de l'émission santé "Sans Rendez-vous", du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1.

Trophée de la mobilité

En lice avec Alstom (train hydrogène), Angell et eBikeLabs, c'est à Omni qu'a été décerné le trophée de la mobilité. Co-fondée par Charlotte Alaux, cette start-up a mis au point une fixation, le GlobeTrotter, qui permet aux personnes en fauteuil roulant de faire de la trottinette électrique. Le trophée a été remis par Julien Honnart, vice-président du CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile) et Pierre de Vilno, présentateur d'"Europe Matin Week-end" et de la chronique hebdomadaire Tout roule : en voiture.