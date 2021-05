Ynsect, l'entreprise de farine d'insectes qui veut entrer au coeur de votre assiette

Et si vous mangiez des aliments à base de farine d'insectes ? C'est ce que propose la société française Ynsect qui transforme des scarabées en "ingrédients premium pour nourrir les plantes, les animaux et l'Homme", indique au micro d'Europe 1 Antoine Hubert, fondateur de la société, nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie alimentation. Après plus de dix ans de recherches, Ynsect est à même de transformer des insectes en une poudre "riche en protéines" qui entre dans la liste des ingrédients des croquettes des animaux domestiques, mais aussi des "aliments pour saumon", le même que l'on retrouve dans les rayons des supermarchés.

La plus grande usine au monde en construction

Acteur majeur de la production de farine à base d'insectes dans le monde, avec six sites et quelque 200 salariés de 30 nationalités différentes, Ynsect attend d'ici à la fin de l'année la livraison d'un nouveau site de production, à Amiens, qui sera tout simplement le plus grand du monde et la première à émission de carbone négative. Entre 2021 et 2023, Ynsect prévoit que son activité engendre 500 emplois directs et indirects dans les Hauts-de-France.

"Entrer au coeur de l'alimentation humaine"

Mais la construction de la plus grande usine de farine d'insecte n'est pas une ligne d'horizon pour l'entreprise, dont le but est désormais "d'entrer au coeur de l'alimentation humaine", détaille Antoine Hubert. "La suite, au-delà de la nutrition sportive qui est notre premier marché clé, ça va être d'entrer au cœur de l'assiette. Nous avons déjà des produits commercialisés, notamment en Allemagne, des burgers faits à partir de nos petites larves de scarabées, avec un très bon résultat."