Covidliste, le site qui accélère la campagne de vaccination contre le Covid

Permettre à chaque dose de vaccin contre le coronavirus de trouver preneur, voilà l'objectif de Covidliste, nommé cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie santé. Le site, lancé le 30 mars 2021 par Martin Daniel et Mathieu Ripert en collaboration avec le pneumologue Antoine Roux, est tout simplement "la plus grande liste d'attente pour les volontaires à la vaccination contre le Covid", résume au micro d'Europe 1 Martin Daniel. "On permet d'accélérer la campagne de vaccination en permettant aux centres de vaccination d'aller plus vite".

Rapprocher les volontaires et les centres de vaccination

Concrètement, la centaine de bénévoles réunis autour de la messagerie Slack qui travaillent sur Covidliste mettent "à disposition des centres de vaccination un outil qui permet de notifier les volontaires, préalablement inscrits sur le site, autour de ces centres et dans les limites d'âge définies par le calendrier vaccinal", ajoute le cofondateur.

En quelques semaines, le site compte plus de "800.000 volontaires inscrits et c'est environ un millier de centres de vaccination qui utilisent Covidliste. Près de 80.000 volontaires ont été notifiés via courriel ou SMS (fin mai) qu'une dose de vaccin contre le coronavirus était disponible pour eux".

Une initiative vouée à être éphémère

Si elle rencontre un fort succès, l'initiative Covidliste est pourtant vouée à ne devenir qu'un lointain souvenir. "L'avenir doit être le plus éphémère possible, on souhaite disparaître le plus rapidement possible", confirme Martin Daniel. Tout simplement parce que la fin de la pandémie de coronavirus sonnera le glas de Covidliste.