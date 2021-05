Tilia, l'entreprise qui simplifie la vie des aidants

Prêter main forte à ceux qui viennent en aide à des proches fragiles. Alors que 39% des salariés français accompagnent non pas un mais deux proches fragilisés, Tilia, une filiale du groupe BNP Paribas Personal Finance, a mis en place un écosystème qui vise à faciliter le quotidien des aidants. Elle est nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie solidarité.

Faciliter la vie des aidants au quotidien

Imaginée en 2017 par Christine Lamidel, elle-même aidante, dans le cadre d'un projet intrapreneurial, la start-up propose notamment, via son application dédiée, "un accès à des conseillers sociaux, ou encore des assistants personnels", indique sa fondatrice et directrice générale. Mais Tilia permet également de "trouver des prestataires de service à la personne, des experts du médico-social, prendre des rendez-vous pour intervenir au domicile d'un proche et également accéder à un guide des aidants", précise-t-elle.

Se voulant complète, la plateforme propose par ailleurs "des simulateurs d'aides financières qui pourront identifier celles auxquelles un aidant peut prétendre." Et si l'entreprise est née au sein du groupe BNP Paribas Personal Finance, tout le monde peut bénéficier des services de Tilia.

35.000 personnes accompagnées par Tilia

Aujourd'hui, "Tilia accompagne plus de 1.500 aidants et proches fragilisés. Ce sont près de 35.000 collaborateurs d'entreprises, adhérents de mutuelles, clients de banques, qui bénéficient de notre dispositif", détaille Christine Lamidel. À terme, la start-up veut devenir "un acteur incontournable engagé pour l'accompagnement des collaborateurs aidants en leur facilitant le quotidien, en leur apportant un répit".