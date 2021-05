Angell, "le smart bike le plus sûr au monde"

Faire le vélo électrique le "plus sûr au monde", voilà un des objectifs qu'avaient en tête Marc Simoncini lorsqu'il a fondé Angell en novembre 2019, nommé cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie mobilité. Se voulant plus qu'un vélo électrique ordinaire, Angell est un "smart bike", selon les mots de Marc Simoncini. "On a mis dedans beaucoup d'électronique et beaucoup de logiciels pour le rendre le plus sûr possible. Concrètement, il est protégé contre le vol, et le conducteur bénéficie de beaucoup de fonctions de sécurité pour se déplacer en ville en toute sécurité".

Un vélo capable de détecter les chutes

Par exemple, en cas de chute, le vélo le détecte et appelle automatiquement un contact d'urgence du cycliste si ce dernier ne clique pas sur l'écran tactile du vélo dans les 30 secondes. Il est également possible de déclencher une alarme ou encore de bloquer le vélo en cas de vol. Ce dernier peut même être verrouillé à distance ou suivi via un GPS.

L'Europe en ligne de mire

Une sécurité et des innovations qui ont séduit entre "2.500 et 3.000 personnes depuis septembre 2020", précise celui qui est également le fondateur de Meetic. Et ces chiffres devraient augmenter, puisqu'après la France, Angell démarre son expansion avec des premières livraisons "en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou encore en Italie".

Angell a également mis au point un nouveau modèle de vélo, le Angell S, "plus petit, plus léger, plus agile" dont les livraisons sont prévues pour l'été et qui est déjà crédité de "plusieurs centaines de commandes". Par ailleurs, "d'autres projets pour attaquer d'autres marchés un peu plus loin que l'Europe" sont prévus.