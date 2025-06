Trophées Europe 1 de l'Avenir 2025 : découvrez les candidats de la catégorie éducation

Avec ses Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense chaque année des entreprises, des associations ou des collectivités locales pour leur audace, leur innovation et leur côté visionnaire. En lice pour le Trophée de la catégorie éducation : Jexplore, Poppins.IO, Groupe Extrastudent, Foxar.

Jexplore : la réalité virtuelle au service de l’orientation

Une vocation née de l’expérience éducative



Après plusieurs années passées dans le marketing de grands groupes internationaux, Catherine Dang fonde une première société d’apprentissage des langues par l’actualité. Cette expérience l’ancre dans l’univers du numérique éducatif et l’amène à rencontrer Guennadiy Pak, son futur associé. Ensemble, ils identifient un besoin urgent : aider les jeunes à mieux s’orienter dans leur parcours scolaire et professionnel.



Une approche immersive et pédagogique



Avec Jexplore, ils développent une solution innovante d’orientation fondée sur la réalité virtuelle. L’objectif : permettre aux jeunes de découvrir plus de 100 métiers à travers des vidéos immersives à la première personne, visionnées à l’aide d’un casque VR. Chaque séquence permet de vivre une journée type dans la peau d’un professionnel, avec une attention particulière portée à la précision des gestes et à la réalité des environnements.



Des partenariats stratégiques



La mission de Jexplore ne s’arrête pas à la découverte. La start-up met un point d’honneur à valoriser les métiers en tension ou peu connus, comme ceux des filières manuelles et de l’apprentissage : cuisiniers, menuisiers, électriciens…

Depuis sa création, Jexplore a déjà permis à plus de 100 000 jeunes de mieux s’orienter et de découvrir des perspectives professionnelles parfois insoupçonnées.

Poppins.IO : Le jeu vidéo pour faciliter l’apprentissage de la lecture chez les enfants dyslexiques

Quand la musique devient un levier éducatif



Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et passionné de musique, François Vonthron ne se destinait pas au monde du jeu vidéo. C’est en 2018 qu’il commence à travailler sur Poppins.io, un projet mêlant innovation numérique et neurosciences, avec un objectif : aider les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement grâce à la musique.

Poppins.io est une application conçue pour les enfants dyslexiques, à utiliser quelques minutes par jour. Son interface se divise en deux temps : une première partie composée de jeux musicaux et rythmiques, puis une seconde consacrée à des exercices orthophoniques ludiques.

Afin d’éviter un usage excessif des écrans, l’application se bloque automatiquement après 20 minutes d’utilisation. Le jeu a été conçu en collaboration avec des développeurs, des professionnels du jeu vidéo et des neuropsychologues.



Une solution complémentaire à l’orthophonie



Poppins.io ne remplace pas les séances chez l’orthophoniste, mais les complète efficacement, notamment dans un contexte où les délais d’attente sont longs et les professionnels en nombre insuffisant. L’abonnement mensuel à l’application est proposé au prix de 30 euros.

Groupe Extrastudent : Le réseau social d'entraide scolaire et d'orientation

Un projet né en pleine crise sanitaire



Jules Simiand est le fondateur d'ExtraStudent, une plateforme innovante dédiée à l'entraide scolaire et à l'orientation.

L’idée germe lors du premier confinement, alors que de nombreux élèves se retrouvent en situation d’isolement et de décrochage scolaire. Il n’a alors que 18 ans et présente son projet, à l’époque nommé Élèves Solidaires, dans l’émission La France Bouge.



Une plateforme d’échange entre pairs



ExtraStudent est aujourd’hui une application mobile qui permet aux élèves et étudiants de partager des documents, des devoirs, ou de discuter sur un forum intégré.

L’objectif : favoriser l’entraide et briser l’isolement.



Créer du lien entre les étudiants



L’application va plus loin en intégrant un système de mise en relation inspiré de Tinder. Les utilisateurs peuvent "matcher" avec d’autres étudiants de leur établissement ou filière.

«Cela permet de créer des liens, de trouver des potes de cours, voire plus.»

Un succès fulgurant



Avec plus de 300 000 utilisateurs, ExtraStudent s’impose comme le premier réseau social scolaire. L’équipe continue de développer des fonctionnalités, notamment pour l’orientation.

La plateforme héberge déjà près de 300 grandes écoles, qui y tiennent leur propre page pour échanger avec les lycéens et les aider à mieux s’orienter. Ces derniers peuvent même effectuer des visites virtuelles des établissements afin de mieux se projeter dans leur avenir.

Foxar : La réalité augmentée pour une éducation plus ludique

Une passion de jeunesse devenue projet pédagogique



Originaire de Dijon, Louis Jeannin est fasciné depuis l’enfance par les sciences et les mathématiques. Il passe des heures devant l’émission C’est pas sorcier, une passion qui le pousse naturellement vers une école d’ingénieur, où il rencontre Nicolas, son futur associé. Ensemble, ils décident de mettre leur savoir-faire technologique au service de la vulgarisation scientifique.



Des maquettes pédagogiques en réalité augmentée



Foxar est une bibliothèque de ressources pédagogiques en réalité augmentée. Inspirées des célèbres maquettes de Jamy, ces animations 3D permettent de visualiser de façon ludique et interactive des concepts complexes issus de divers programmes scolaires — de la SVT aux mathématiques en passant par la physique-chimie.

Depuis sa création, la solution séduit un public varié : écoles primaires, établissements d’enseignement supérieur, mais aussi musées. L’application a été téléchargée près de 600 000 fois depuis 2020. Une partie du contenu est accessible gratuitement, tandis que l’accès intégral au catalogue ou à certaines maquettes spécifiques est payant.

« On a créé, par exemple, pour une école d'ingénieur à Toulouse, une maquette d’une moissonneuse-batteuse en 3D. »



Un outil pédagogique au service de la curiosité



En proposant une nouvelle façon d’apprendre, visuelle et immersive, Foxar ambitionne de transformer l’expérience éducative. Avec un contenu interactif et des usages variés, la start-up s’impose comme un acteur innovant de l’éducation augmentée.