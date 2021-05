Banlieues Santé rapproche les médecins des quartiers populaires

"Lutter contre les inégalités sociales de santé en France" dans les quartiers populaires et dans les zones rurales, voilà l'objectif que s'est fixé Abdelaali El Badaoui en créant, en 2018, l'association Banlieues Santé. Une structure nommée dans la catégorie collectivités locales des Trophées Europe 1 de l'Avenir cette année.

"100.000 patients" reconnectés avec le système de santé

Fort de 5.000 bénévoles et plus de 200 ambassadeurs santé à travers le territoire, "formés en partie grâce à l'aide de l’École des Hautes Études en Santé Publique", Banlieues Santé repère "les patients les plus fragiles, qui sont aujourd’hui en rupture de parcours de soins, et [leur permet] d’avoir encore accès à la santé", précise son fondateur, également infirmier. En un peu plus de deux ans, Banlieues Santé a ainsi pu aider à reconnecter "100.000 patients" avec le système de santé français.

Mais l'association sait aussi s'adapter. Ainsi, pendant les confinements, Banlieues Santé a distribué des colis alimentaires contenant également des produits d'hygiène. Sans oublier qu'elle a mis sur pied une application, #Franceducoeur, dans laquelle on retrouve des traductions des mesures restrictives liées au Covid-19. Une vingtaine de langues sont présentes, de l'anglais à l'espagnol, en passant par l'allemand, l'arabe littéraire, l'algérien, le créole réunionnais, le mandarin et même la langue des signes. Des actions qui ont permis à l'association de recevoir en 2020 le prix citoyen européen.

Vers une implantation aux États-Unis et en Afrique

Mais Abdelaali El Badaoui ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien continuer le déploiement de son association au niveau national, mais également au-delà des frontières françaises avec pour ligne d'horizon les États-Unis et l'Afrique.