Nénufar, le système pour valoriser le biogaz des exploitations d'élevage

Récupérer et valoriser le biogaz généré par les exploitations agricoles d’élevage, voilà l’objectif de Nénufar. La société française, nommée dans la catégorie environnement des Trophées Europe 1 de l’Avenir et fondée par Remy Engel, a mis au point un système permettant de récupérer le méthane généré par le lisier des fosses des exploitations d’élevage.

Empêcher le méthane de se répandre dans l'atmosphère

Ce système prend la forme d’une "couverture flottante de fosses à lisier", explique Rémy Engel. "Il faut s’imaginer une sorte de grand bateau de zodiac qui permet de récupérer ce puissant gaz à effet de serre pour qu'il ne parte pas dans l'atmosphère, le stocker et le brûler dans des chaudières en substitution d'énergies d'origine fossile."

Plus de 50 exploitations équipées à travers la France

Aujourd’hui, plus de 50 exploitations d’élevage ont opté pour le système mis au point par Nénufar, après huit ans d’existence. Mais Rémy Engel veut voir plus loin "pour avoir un véritable impact sur le climat" et souhaite passer à "plusieurs centaines de couvertures par an". Une ambition qui semble tout à fait réalisable quand on sait que 70.000 fosses à lisiers sont installées en France, et 150.000 en Europe.