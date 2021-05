CovidTracker, le site pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus

Parti d'une simple page web avec un graphique en mars 2020, CovidTracker est aujourd'hui l'un des sites de référence pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. L'initiative, fondée par Guillaume Rozier, étudiant à l'époque, est nommée dans la catégorie santé des Trophées Europe 1 de l'Avenir 2021.

"Afficher de manière claire et lisible" l'évolution de l'épidémie

L’objectif de CovidTracker est "d’afficher de manière claire et lisible l’évolution de la situation Covid et la gravité des différents indicateurs en France". Pour ce faire, Guillaume Rozier et les bénévoles qui l’ont rejoint depuis ont mis en place des "algorithmes qui vont automatiquement télécharger les données sanitaires et épidémiques quotidiennement pour ensuite les traiter, générer des graphiques et des visualisations de données", précise ce dernier au micro d'Europe 1. Des supports qui permettent à tout à chacun de mieux comprendre l’évolution de l’épidémie.

S'adaptant aux besoins des Français CovidTracker s'est, au fil des mois, enrichi avec d'autres outils comme "Covirisque qui permet de calculer la probabilité qu'une personne soit positive dans un événement, ou plus récemment ViteMaDose" qui, à l'instar de Covidliste, vise à accélérer la campagne vaccinale.

"Notre rêve, c'est de fermer CovidTracker"

Preuve du succès des outils mis en place par Guillaume Rozier et "des dizaines de bénévoles", plus de 10 millions de personnes" ont visité Covidtracker et les autres outils mis en place sur le site pour le seul mois d'avril 2021. Mais Guillaume Rozier l'assure : "Notre rêve, c'est de fermer CovidTracker. On n'aura aucun mal à le faire et ce serait même une excellente nouvelle puisque cela voudrait dire que l'épidémie est enfin derrière nous."