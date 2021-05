Avec Terramoka, boire son café devient un geste éco-responsable

Une idée simple pour boire son café tout en faisant un geste pour la planète. Alors que la France est le deuxième marché mondial de café, la société Terramoka est la première à commercialiser sa gamme bio dans une capsule biodégradable certifiée home compost, c'est-à-dire "compostable en compost de jardin", précise au micro d'Europe 1 Chantal Sauzay, la cofondatrice de cette entreprise nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie alimentation. De plus, cette capsule fabriquée en amidon de maïs, sans OGM, compatible avec les machines de la marque Nespresso.

Une capsule qui se dégrade en "20 semaines"

Concrètement, au lieu de jeter votre capsule dans la poubelle, il est possible de la mettre directement dans votre bac à compost. Elle va s'y dégrader "en 20 semaines à température ambiante et ainsi devenir une ressource", précise Chantal Sauzay.

Les 35 références de café vendus par Terramoka sont bio et ont un emballage 100% biodégradable. L'entreprise de huit personnes compte 400 revendeurs, 40 "magasins ambassadeurs", 50 hôtels, 350 sociétés et pas moins de 3.000 particuliers parmi ses clients. Terramoka a en outre été primée en 2018, 2019 et 2020 au Salon des Epicures.

Désormais, Terramoka espère grandir et croiser le chemin de plus en plus de consommateurs "conscients que par des petits gestes au quotidien, on peut faire du bien à notre planète".