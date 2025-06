Trophées Europe 1 de l'Avenir 2025 : découvrez les candidats de la catégorie mobilité

Avec ses Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense chaque année des entreprises, des associations ou des collectivités locales pour leur audace, leur innovation et leur côté visionnaire. En lice pour le Trophée de la catégorie mobilité : Entropy, Eenuee, Stradot, CX Air Dynamics.

Entropy : L’IA pour prédire la mobilité et la fréquentation

Sami Kraiem ne se destinait pas au numérique. Initialement formé pour devenir professeur d’EPS, il obtient finalement un doctorat en psychologie sociale du sport. Il débute sa carrière dans le secteur public, comme chercheur à l’IFSTTAR (Institut français des transports), où il travaille sur la prévention des accidents de la route chez les jeunes. « Mon job, c’était d’essayer de sauver la vie des adolescents en concevant des campagnes publicitaires pour qu’ils arrêtent de se tuer au volant avec de l’alcool ou des drogues. » Il rejoint ensuite Vedecom, l’institut pour la transition énergétique, où il coordonne des projets mêlant numérique et mobilité. C’est dans ce contexte qu’il fonde sa propre entreprise : Entropy.



Révolutionner la mobilité avec l’IA



Entropy développe un modèle de mobilité fondé sur l’intelligence artificielle. Son objectif : prédire les comportements de déplacement des individus, en temps réel comme à l’avance.

Une croissance rapide et des ambitions internationales

Basée à Versailles, la start-up emploie une quinzaine de personnes et compte déjà une cinquantaine de clients. Présente au CES de Las Vegas, elle entame une expansion à l’international avec des projets au Moyen-Orient, en Belgique, en Italie et en Espagne.

Entropy propose ses services à partir de 10 euros par mois et par point d’intérêt, s’adressant aussi bien aux collectivités qu’aux entreprises privées.



Une technologie multi-sectorielle



Au-delà de la mobilité urbaine, la technologie d’Entropy s’applique à d’autres environnements recevant du public : restaurants, hôtels, aéroports… autant de lieux où l’anticipation de la fréquentation devient un enjeu stratégique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Eenuee : Le TGV des airs

Une passion d’enfance transformée en innovation



Ingénieur issu de l’industrie automobile et passionné d’aviation depuis l’enfance, Erick Herzberger fonde Eenuee après une première aventure entrepreneuriale dans l’aéronautique. Son premier projet, l’Akoya, était un avion amphibie utilisant la technologie hydrofoil, une innovation mondiale.



Une révolution dans la mobilité aérienne



Avec Eenuee, il imagine une nouvelle forme de mobilité : un transport aérien aussi rapide et accessible que le train. L’avion GEN-ee, conçu par la start-up, peut accueillir 20 passagers, fonctionne avec une propulsion 100 % électrique, dispose de 500 km d’autonomie et se recharge en seulement 30 minutes. Il utilise également la technologie hydrofoil pour permettre un atterrissage sur l’eau et optimiser l’aérodynamisme. L’appareil utilisera les petits aérodromes répartis sur le territoire français, permettant de relier directement des villes de taille moyenne, souvent mal desservies par les grands axes ferroviaires. Le nom Eenuee évoque une « nuée » d’avions électriques volant ensemble, à l’image d’un vol d’oiseaux.



Un projet ancré en France



La fabrication du GEN-ee est entièrement localisée à Saint-Étienne. La start-up se positionne comme une alternative écologique, rapide et locale aux trajets ferroviaires complexes, tout en redonnant vie aux infrastructures aériennes régionales sous-exploitées.

Stradot : l'arrivée des robots voituriers

De l’ingénierie spatiale à la mobilité urbaine



Originaire d’Argentine, José Iriate étudie l’ingénierie spatiale en Patagonie avant de travailler dans le développement de satellites.

Par amour, il s’installe en France, à Toulouse, où il choisit de se lancer dans l’entrepreneuriat.

L’idée de Stradot naît d’une frustration du quotidien. « Je devais déposer ma fille chez la nounou et accéder ensuite au parking d’Airbus. Je ne trouvais jamais de place pour me garer. Et pourtant, il y a énormément d’espace pour la circulation dans le parking », raconte-t-il.



Révolutionner le stationnement



Stradot est un robot voiturier conçu pour déplacer des objets lourds, comme des voitures, en optimisant la densité de stationnement.

Le principe est simple : le client dépose sa voiture dans une box, le robot la soulève et la place automatiquement dans un espace disponible. Une tour de contrôle gère en temps réel la logistique de stationnement. Lorsque le client souhaite récupérer son véhicule, le robot le ramène en quelques minutes.



Une technologie toulousaine au service de la fluidité



Le robot est assemblé à Toulouse. L’entreprise, composée d'une quinzaine de collaborateurs, vise différents types de clients : parkings industriels, centres commerciaux, aéroports, etc. Le coût de la solution varie selon la configuration et la taille du site équipé.

Avec Stradot, José Iriate entend transformer les parkings traditionnels en infrastructures intelligentes et compactes, où chaque mètre carré est exploité au maximum.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

CX Air Dynamics

Un parcours hors du commun



Xavier Bouquillard de Milleret a grandi en Afrique, où son père exerçait comme géomètre topographe. À 18 ans, il revient en France avec un objectif : devenir pilote de chasse dans l’armée de l’air. Après cette première carrière militaire, il s’oriente vers des études d’économie et de droit, avant de fonder son propre cabinet de conseil.



Un accident qui change tout



En 2017, sa vie bascule. Victime d’un grave accident de moto, il est percuté par une voiture. Bilan : 17 fractures et un important hématome au niveau de la colonne vertébrale. « Dans l’ambulance, j’ai entendu le mot “tétra”, ça m’a choqué. »

Contre toute attente, il retrouve l’usage de ses membres. Cette épreuve lui inspire l’idée d’un équipement de protection pour motards. En 2019, il crée la start-up Jex Investments et développe le premier pantalon airbag pour deux-roues sous la marque CX Air Dynamics.



Une innovation 100 % française



Le pantalon s’enfile par-dessus des vêtements classiques. En cas d’accident, il se gonfle automatiquement au moment de l’impact grâce à une cartouche de CO₂.

Homologué au niveau européen, il protège efficacement contre les fractures et les risques d’amputation.

« On a fait des tests avec une batte de baseball et un cascadeur glissant à 110 km/h, résultat : 0 blessure. »



Un dispositif polyvalent



Bien qu’imaginé pour les motards, le pantalon CX Air Dynamics trouve aussi des applications auprès des usagers de mobilité douce, des personnes âgées ou en situation de handicap. Fabriqué en France, il est déjà commercialisé dans une soixantaine de boutiques, au prix de 579 euros.