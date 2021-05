Avec Hipli, les colis deviennent réutilisables

Et si un colis avait plusieurs vies ? C'est le concept derrière Hipli, une société basée au Havre et fondée par Léa Got et Anne-Sophie Raoult, nommée dans la catégorie environnement des Trophées Europe 1 de l'Avenir 2021. Ces deux jeunes femmes ont eu l'idée de mettre au point une pochette pliable qui puisse faire office de colis. Mais à la différence du carton qu'il faut jeter après avoir déballé son achat, cette dernière est réutilisable.

Des colis réutilisables 100 fois

Ces pochettes sont "mises à disposition de e-commerçants (voir plus bas) sur leur site qui le proposent en option et qui peuvent les utiliser comme un emballage classique", précise au micro d'Europe 1 Anne-Sophie Raoult. Le particulier reçoit ensuite sa commande normalement et peut ensuite renvoyer son Hipli par la poste dans les locaux de l'entreprise. Cela ne lui coûte rien, puisque la pochette dans laquelle il faut glisser son Hipli est pré-affranchie.

Arrivé au Havre, le Hipli est ensuite nettoyé et reconditionné avant de repartir chez le e-commerçant qui peut de nouveau l’utiliser pour envoyer une autre commande. Quelque "100 allers-retours" peuvent ainsi être effectués avec le même Hipli, permettant d'éviter 25 kg de déchets. Dès la seconde "vie" d’un Hipli, son impact environnemental est plus faible que celui d’un carton.

Plus de 130 marques partenaires

Lancée au 1er juillet 2020, Hipli travaille déjà avec plus de 130 marques partenaires, dont Gayaskin, Asphalte ou encore Cdiscount. Pas moins de 60.000 Hipli sont déjà en circulation en France, mais aussi dans huit pays européens.

Et la jeune entreprise ne compte pas s’arrêter là, puisque les deux co-fondatrices vont lancer le 1er juillet 2021 un colis réutilisable d’un nouveau genre, rigide, adapté notamment pour "le monde de la cosmétique".