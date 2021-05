Krokola, la société qui initie les enfants au bon chocolat

Avec plus de 300.000 tonnes consommées en France en 2019, les Français raffolent du chocolat. Pour mieux initier les enfants à sa découverte, Amélie Coulombe a créé la marque Krokola, nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie alimentation. "Krokola, c’est tout un univers pour faire découvrir aux enfants le chocolat avec des produits adaptés, gourmands, puissants et plus responsables", explique la jeune marseillaise.

Sensibilisation à l’environnement

Composées de chocolat bio, les recettes sont réalisées par un maitre artisan chocolatier. L’entreprise souhaite mettre l’accent sur la qualité de ses produits pour accompagner le développement du goût chez les enfants.

La jeune marque souhaite également sensibiliser les consommateurs à l’environnement : "A l’intérieur des emballages, on va retrouver des contenus ludo-éducatifs pour initier les enfants au bon chocolat et les sensibiliser à la protection de l’environnement", souligne Amélie Coulombe.

Une consommation engagée

Si la production de Krokola vient d’être lancée en février 2021, la fondatrice de la marque espère gagner en visibilité en participant au trophée Europe 1. "On souhaite également continuer de fédérer une communauté de parents qui souhaite accompagner les enfants dans une démarche de consommation plus engagée et pleine de sens", explique la fondatrice de Krokola. Distribuées dans plus de 300 magasins, les tablettes de la marque sont disponibles partout en France.