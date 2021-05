Digit'Owl rend l'apprentissage du code ludique pour les enfants et les enseignants

Depuis trois ans, Digit'Owl "enseigne aux enfants les algorithmes et le code" dans les écoles, présente Maryline Perenet, fondatrice de cette jeune pousse de la "head tech" qu'elle a fondé en 2017, nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie éducation. L'originalité ? Pour les plus jeunes des élèves, de 5 à 10 ans, "il n'y a pas d'écrans pour les former" à ces disciplines pourtant très numériques.

Formations et ateliers

C'est en 2015 que l'idée va germer dans la tête de la fondatrice. "Depuis 2015 en France, l'Education nationale a inséré dans ses programmes le code, l'algorithme et la programmation. Et en fait, les enseignants ne sont pas formés", constate-t-elle au micro d'Europe 1. Pour y remédier, les équipes de "gentils geeks" de Digit'Owl se rendent dans les écoles et "forment les enseignants aux contenus pédagogiques", mais "proposent aussi des ateliers sur le temps scolaire aux enfants, ainsi que des cahiers d'activités", précise Maryline Perenet.

Le tout est basé sur la capacité des enfants à apprendre en expérimentant et en manipulant avec ses mains. Livres sur les robots, jeux de motricité, prise en main de premiers robots au sol pour découvrir les bases de la programmation, activités interactives... Il y a le choix.

35.000 élèves formés dans 40 écoles

Déjà présente dans plus de 40 écoles en France, Digit'Owl a pu former "plus de 35.000 élèves" à sa pédagogie. La fondatrice assure aussi que des milliers d'enseignants et de parents "utilisent déjà nos ressources pédagogiques à la maison". Désormais, l'entreprise vise plus grand encore : "Pouvoir proposer notre pédagogie aux 15 millions d'élèves en France, avec encore plus de contenus sur notre plateforme, et former encore plus d'enseignants pour qu'ils transmettent ce savoir aux élèves de leur classe".