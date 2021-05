Popchef, la cantine d'entreprise locale, connectée et bio

Fondée en 2015, Popchef est une "alternative flexible et digitale à la cantine d'entreprise, via notamment une solution de livraisons et de frigos connectés", selon les mots de François de Fitte, le cofondateur de l'entreprise, nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie alimentation. Mais la particularité de Popchef est ailleurs : les produits utilisés dans les recettes, mises au point par un chef chaque semaine, sont faites à partir d'aliments issus de l'agriculture locale, "et très souvent bio".

Un million de repas servis en Île-de-France

"On installe les frigos dans les entreprises et on vient les remplir chaque matin", précise au micro d'Europe 1 François de Fitte. "L'utilisateur peut le déverrouiller avec son smartphone, se servir et sera débité d'un repas subventionné au prix d'un ticket restaurant." Une solution qui permet aux entreprises de petite taille d'offrir une solution de restauration à moindre frais, à partir de 1.000 euros par mois, et de qualité. Depuis sa création, Popchef a installé "une vingtaine de frigos connectés, compte environ 4.000 clients entreprises, et a servi plus d'un million de repas en Île-de-France", rappelle François de Fitte.

Vers une transparence alimentaire totale

Et avec sa cinquantaine de collaborateurs, le cofondateur compte développer son activité dans de nouvelles villes en France, mais aussi "oeuvrer pour une vraie transparence alimentaire". "On aimerait complètement couper les intermédiaires et arriver à un modèle de circuit court en valorisant des produits frais et pouvoir dire à nos clients d'où viennent exactement les tomates et les carottes qui sont dans leur assiette." Un "très gros travail", qu'il compte mener à bien en 2021 et 2022.