Avec Lacroix City, la signalisation routière devient intelligente

Rendre les routes plus sûres grâce à une signalisation intelligente, voilà à quoi s’emploie notamment Lacroix City. Cette entreprise, fondée il y a 80 ans, est nommée dans la catégorie collectivités locales des Trophées Europe 1 de l’Avenir 2021. Et malgré l’apparente complexité de la signalisation intelligente, Laetitia Jay, directrice marketing, assure au micro d’Europe 1 que "c’est tout simple".

Renforcer la signalisation routière en cas de danger

Prenant l'exemple d'un panneau de signalisation "qui prévient de l’arrivée d’un piéton, d’un cycliste ou de la traversée d’un animal", elle explique. "Ce qu’on a mis en œuvre, ce sont des capteurs infrarouges ou des capteurs de détection, pour détecter les piétons, l’animal ou le cycliste." Une fois la détection faite, le système de Lacroix City "est capable de renforcer la signalisation et d’illuminer le panneau de signalisation verticale".

600 collaborateurs, 11.000 clients

Entreprise de taille intermédiaire (ETI) française, Lacroix City compte 600 collaborateurs à travers le monde répartis en 6 sites de production, 6 filiales internationales et 5 centres de recherche et développement, et compte pas moins de 11.000 clients. Et elle compte bien capitaliser sur son expertise pour continuer de rendre "nos territoires plus attractifs et sécurisés", en se dirigeant notamment vers la mobilité intelligente et le véhicule autonome.