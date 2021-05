Itekway, l'entreprise qui intègre le handicap comme facteur de réussite

"Quand l'inclusion donne du génie" : voilà le slogan de l'entreprise Itekway, une PME toulousaine créée en 2008, et nommée dans la catégorie solidarité des Trophées de l'Avenir 2021, qui fournit des prestations de services techniques et d'ingénierie. Mais la particularité de l'entreprise fondée par Catherine Huard-Lefin, c'est que 70% de ses 65 salariés sont en situation de handicap.

70% des salariés en situation de handicap

Ce qui n'empêche pas la fondatrice d'assurer qu'Itekway "fonctionne comme une entreprise d'ingénierie normale : nous avons des besoins qui sont exprimés par nos clients et nous recrutons via des structures spécialisées comme Cap Emploi, Pôle emploi ou même des centres de rééducation professionnelle". Accompagnés par une formation lors de leur embauche, les salariés d'Itekway ont un niveau d'études allant de "bac à docteur ingénieur" précise Catherine Huard-Lefin.

Le handicap comme facteur de réussite

Travaillant dans le secteur de l'aéronautique et du spatial, mais également de l'automobile, de la banque, ou encore de l'assurance, Itekway a été reconnue d'utilité publique en 2015. Désormais, l'entreprise compte "se diversifier et être beaucoup plus visible en tant qu'employeur pour attirer de nouvelles compétences", mais également continuer de "démystifier l'image que l'on peut avoir d'une entreprise adaptée". Toujours en intégrant, comme depuis sa fondation, le handicap comme un facteur de réussite et de croissance collective et professionnelle.