Le Coralia iLint, le premier train de passagers à hydrogène mis au point par Alstom

Avec son train à hydrogène, Alstom a fait un pas de plus vers une mobilité sur rails propre. Baptisé Coralia iLint, ce train régional de passagers est le premier au monde à être alimenté par hydrogène, via une "pile qui le transforme en électricité et en vapeur d'eau", indique au micro d'Europe 1 Stéphane Feray-Beaumont, vice-président en charge de l'innovation sur la mobilité durable et intelligente chez Alstom, nommé cette année aux Trophées de l'Avenir, dans la catégorie mobilité..

Zéro émission de carbone

"L'électricité est ensuite stockée dans une batterie intermédiaire, dans laquelle viennent puiser les moteurs, mais aussi tous les systèmes auxiliaires électriques : ventilation, éclairage, ou encore systèmes informatiques embarqués", ajoute le spécialiste qui a participé à la conception de ce train nouvelle génération zéro émission de carbone.

Une version électrique-hydrogène en France à l'horizon 2025

Déjà en service en Allemagne depuis 2018, le Coralia iLint devrait avoir sa déclinaison française à partir de 2023 avec de premiers tests d'un train "bi-mode" hydrogène et électrique. Un train qui devrait entrer en service dans l'Hexagone en 2025. Alstom a déjà reçu une commande de douze de ces trains pour la France, et estime qu'à terme entre un tiers et la moitié des 1.200 trains régionaux électrique-diesel du parc français pourront être remplacés par le modèle bi-mode. Alstom espère aussi que sa technologie soit rapidement adoptée par d'autres pays à travers le monde.