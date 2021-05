eBikeLabs, l'intelligence artificielle qui lutte contre le vol des vélos électriques

Et si le cadenas anti-vol de demain était un logiciel ? C'est en tout cas ce que croit la société eBikeLabs, qui a mis au point une intelligence artificielle capable d'empêcher les vols de vélos électriques. Ce logiciel est capable de détecter lorsqu'une personne non autorisée est sur un deux roues et "immobilise le vélo directement via son moteur", explique au micro d'Europe 1 Maël Bosson, co-fondateur de la société nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie mobilité.

Un cadenas invisible et indestructible

"Il agit comme un cadenas invisible et indestructible, donc très efficace", ajoute-t-il. Mais le logiciel est également capable d'adapter automatiquement l'assistance en fonction du pédalage du cycliste, de faire un diagnostic à distance des composants, de détecter une panne ou encore de gérer la batterie. Sans oublier que le logiciel eBikeLabs est à même "de remplacer certains capteurs, rendant de fait le vélo moins cher à la fabrication et plus durable".

500 vélos équipés

L'intelligence artificielle développée par eBikeLabs équipe actuellement 500 vélos. La société vient juste de clôturer une campagne de financement participatif qui a vu quelque 500 personnes participer, pour un total d'un million d'euros. Désormais, la société qui compte 15 salariés veut "travailler main dans la main avec les acteurs européens qui conçoivent des vélos électriques afin de transformer encore plus vite et de manière encore plus efficace la mobilité en Europe".