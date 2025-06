Trophées Europe 1 de l'Avenir 2025 : découvrez tous les lauréats

Ce mercredi 25 juin, la 10eme édition des Trophées Europe 1 de l'Avenir a eu lieu au cours d'une prestigieuse cérémonie. Sept prix ont été décernés, parmi lesquels le trophée de la mobilité, de la santé, de la proximité, ou encore le coup de coeur des 10 ans. Découvrez tous les lauréats.

Trophée de la mobilité, de la santé, de la proximité, ou encore le coup de coeur RSE du public... Le 25 juin, au cours d'une prestigieuse cérémonie s'est tenue la 10eme édition des Trophées Europe 1 de l'Avenir. Découvrez tous les lauréats.

Trophée de la Santé : Ziwig

Une révolution dans le diagnostic de l’endométriose

La start-up française Ziwig a mis au point une méthode de diagnostic innovante de l’endométriose, basée sur une simple analyse de la salive. Ce test de nouvelle génération permet de poser un diagnostic avec certitude.



C’est une véritable avancée médicale. Le test salivaire développé par Ziwig repose sur l’analyse des ARN pour détecter l’endométriose, une première mondiale. Il permet d’éviter aux patientes les dix années d’errance médicale souvent nécessaires pour poser un diagnostic. Aujourd’hui, ce test est proposé dans 80 établissements en France et bénéficie d’un remboursement par la Sécurité sociale, le rendant accessible au plus grand nombre.



Ziwig mène actuellement une vaste étude clinique portant sur 25 000 patientes, afin d’évaluer l’impact de son test sur la prise en charge de l’endométriose. La start-up envisage également d’élargir sa technologie à d’autres problématiques de santé comme la fertilité ou certains cancers.

« Nous conduisons des études sur le cancer de l’ovaire et la maladie de Charcot, et nous préparons un test combiné pour les dix pathologies les plus fréquentes chez les femmes », précise Norbert Nabet, responsable santé publique chez Ziwig.



Ziwig se distingue aussi par son fonctionnement interne : l’entreprise n’a pas d’organigramme. Ce modèle favorise la coopération, l’autonomie et la transversalité. Les salariés peuvent travailler librement sur les projets qui les motivent, rendant le travail plus stimulant et moins répétitif.

Trophée de l'Éducation : Poppins

Le jeu vidéo pour faciliter l’apprentissage de la lecture chez les enfants dyslexiques

Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et passionné de musique, François Vonthron ne se destinait pas au monde du jeu vidéo. C’est en 2018 qu’il commence à travailler sur Poppins, un projet mêlant innovation numérique et neurosciences, avec un objectif : aider les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement grâce à la musique.

Poppins est une application conçue pour les enfants dyslexiques, à utiliser quelques minutes par jour. Son interface se divise en deux temps : une première partie composée de jeux musicaux et rythmiques, puis une seconde consacrée à des exercices orthophoniques ludiques.

Afin d’éviter un usage excessif des écrans, l’application se bloque automatiquement après 20 minutes d’utilisation. Le jeu a été conçu en collaboration avec des développeurs, des professionnels du jeu vidéo et des neuropsychologues.

Poppins ne remplace pas les séances chez l’orthophoniste, mais les complète efficacement, notamment dans un contexte où les délais d’attente sont longs et les professionnels en nombre insuffisant. L’abonnement mensuel à l’application est proposé au prix de 30 euros.

Trophée de la Proximité : Mains d'Argent

Réinventer le lien social dans les supermarchés

Dès la fin de ses études de commerce, Héloïse Lamotte se lance dans l’entrepreneuriat. L’idée de Mains d’Argent lui vient d’une observation inattendue : lors de ses courses au supermarché, elle remarque que la majorité des clients sont des personnes âgées.

Ce constat lui fait comprendre que le supermarché ne se résume pas à un lieu d’achat : il est aussi un espace de lien social crucial pour des seniors souvent isolés.

Mains d’Argent propose un service de compagnonnage : des étudiants ou actifs disposant de temps libre sont rémunérés pour accompagner les personnes âgées pendant leurs courses — de l’accueil en magasin jusqu’au chargement du véhicule.

Ce service, entièrement gratuit pour les seniors, est financé par les supermarchés partenaires. Les accompagnateurs sont rémunérés 14 euros de l’heure. Ils postulent via le site de Mains d’Argent, et sont sélectionnés pour leur aisance relationnelle.

Pour les supermarchés, l’initiative présente de nombreux avantages : fidélisation de la clientèle, valorisation de l’image de marque et renforcement de leur stratégie RSE. Déjà disponible dans plusieurs dizaines de supermarchés à travers la France, le service continue de se développer.

Trophée de la Deeptech : Therasonic

Ingénieur et physicien, Benoît Larrat a passé une grande partie de sa carrière au sein du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), où il s’est spécialisé dans les neurosciences et les neurotechnologies. Après des années de recherche sur les traitements des pathologies cérébrales, il décide en 2023 de franchir le cap de l’entrepreneuriat en créant Therasonic.

Un besoin médical urgent

Au fil de ses échanges avec des médecins et des patients, Benoît prend conscience de l’urgence médicale que représentent des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Il décide alors de passer à l’action.

Therasonic développe une technologie innovante basée sur les ultrasons. Elle rend temporairement perméable la barrière hémato-encéphalique, permettant aux médicaments d’atteindre efficacement le cerveau — une prouesse jusqu’ici difficile à réaliser.

Concrètement, avant l’injection d’une chimiothérapie, un patient atteint d’une tumeur cérébrale reçoit quelques minutes d’ultrasons localisés sur la zone à traiter, via un ballon d’eau placé sur sa tête. Ce protocole améliore la diffusion du traitement et son efficacité.

Therasonic espère élargir l’usage de sa technologie au traitement des cancers du cerveau, mais aussi aux maladies neurodégénératives et génétiques. Avec cette avancée, la start-up française ouvre une nouvelle voie dans la prise en charge des maladies cérébrales.

Trophée de la Mobilité : Entropy

L’IA pour prédire la mobilité et la fréquentation

Sami Kraiem ne se destinait pas au numérique. Initialement formé pour devenir professeur d’EPS, il obtient finalement un doctorat en psychologie sociale du sport. Il débute sa carrière dans le secteur public, comme chercheur à l’IFSTTAR (Institut français des transports), où il travaille sur la prévention des accidents de la route chez les jeunes. « Mon job, c’était d’essayer de sauver la vie des adolescents en concevant des campagnes publicitaires pour qu’ils arrêtent de se tuer au volant avec de l’alcool ou des drogues. » Il rejoint ensuite Vedecom, l’institut pour la transition énergétique, où il coordonne des projets mêlant numérique et mobilité. C’est dans ce contexte qu’il fonde sa propre entreprise : Entropy.

Entropy développe un modèle de mobilité fondé sur l’intelligence artificielle. Son objectif : prédire les comportements de déplacement des individus, en temps réel comme à l’avance.

Une croissance rapide et des ambitions internationales

Basée à Versailles, la start-up emploie une quinzaine de personnes et compte déjà une cinquantaine de clients. Présente au CES de Las Vegas, elle entame une expansion à l’international avec des projets au Moyen-Orient, en Belgique, en Italie et en Espagne.

Entropy propose ses services à partir de 10 euros par mois et par point d’intérêt, s’adressant aussi bien aux collectivités qu’aux entreprises privées.

Au-delà de la mobilité urbaine, la technologie d’Entropy s’applique à d’autres environnements recevant du public : restaurants, hôtels, aéroports… autant de lieux où l’anticipation de la fréquentation devient un enjeu stratégique.

Trophée de l'Environnement : Plastic Odyssey Factories

C’est la toute dernière innovation portée par les fondateurs de Plastic Odyssey, Simon Bernard et Alexandre Dechelotte. L’idée de Plastic Odyssey Factories est née d’un constat alarmant : chaque année, des millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, provoquant des dégâts irréversibles sur la faune et la flore marines. Face à cette urgence, ces deux amis, respectivement ingénieur naval et expert en gestion des déchets, ont décidé d’agir concrètement.

Les mini-usines sont déployées dans diverses régions, notamment dans les pays émergents où les infrastructures de recyclage sont limitées, voire inexistantes. Grâce à des collaborations étroites avec les communautés locales et des partenaires internationaux, la start-up ambitionne de créer un véritable réseau mondial de recyclage. Au-delà de l’impact environnemental, ces unités offrent des emplois locaux et contribuent au développement économique des territoires.

Trophée Coup de Coeur 10 ans : Café Joyeux

En décembre 2017 ouvre le tout premier Café Joyeux, un restaurant solidaire pensé pour former et employer des personnes atteintes majoritairement de trisomie 21 ou de troubles cognitifs, comme l’autisme. Cette "joyeuse maison" se donne pour mission de construire un modèle rentable et humain, faisant de la différence une force, au sein d’une entreprise qui se veut ordinaire. À l’issue d’un parcours de formation adapté, les "équipiers joyeux " sont embauchés en CDI dans les différents établissements. En fonction de leurs capacités et toujours accompagnés par des managers bienveillants, ils assurent divers métiers de la restauration : accueil, caisse, cuisine ou service en salle. Après Bordeaux, une quatrième ouverture prévue début 2020, le réseau s’étend à Lille, Lyon, Tours et Versailles.

Pour pérenniser leur projet et financer leur développement, l’équipe de Café Joyeux a lancé sa propre marque de café solidaire. Cette activité intègre toute la chaîne de valeur : sélection, torréfaction et distribution. Vendu en grains, moulu ou en capsules sous la marque « Joyeux, servi avec le cœur », ce café est disponible en ligne et dans les établissements du réseau. Il s’agit d’un café de spécialité, assemblé par une Meilleure Ouvrière de France, torréfié à Strasbourg, puis conditionné à Paris par une trentaine de personnes en situation de handicap. un modèle économique basé sur la vente ou la location.