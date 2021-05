ForESTIME, la marque de vêtements pour les seniors

Des vêtements spécialement conçus pour les seniors et leurs aidants. La France compte actuellement 6 millions de seniors de plus de 75 ans, dont 4,5 millions qui ont des limitations physiques. ForESTIME s'est donc spécialisée dans les vêtements pour cette tranche de la population, qui est par ailleurs amenée à grandir dans les prochaines années. L'entreprise est nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie solidarité.

Des vêtements fermés par des aimants...

Face à la perte de dextérité qui peut se développer avec l'âge, Caroline Forest, fondatrice de la marque, a donc notamment imaginé des chemises qui se ferment "via un système d'aimants breveté" pour permettre aux seniors de continuer à s'habiller en toute autonomie. Mais chaque modèle se décline aussi dans une autre version, avec une seconde fermeture via aimants, cette fois-ci dans le dos, pour les seniors dépendants. Ces versions permettent aux aidants ou aux soignants d'Ehpad de les habiller plus rapidement.

... et fabriqués dans des ateliers d'insertion en France

Mais le côté pratique n'est pas le seul atout de ForESTIME : en plus de proposer des intemporels faits à partir de "belles matières", les vêtements "sont fabriqués en France, dans des ateliers d'insertion des Hauts-de-France, pour avoir un réel impact social, sociétal et environnemental", précise Caroline Forest.

Pour l'heure limitée à des modèles féminins, ForESTIME compte proposer prochainement une gamme pour les hommes, et se développer à l'international.