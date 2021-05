Les Trophées Europe 1 de l'Avenir 2021 : découvrez tous les nommés

La France regorge de talents et d’entreprises qui s’engagent pour imaginer le monde de demain et être acteur du changement. Mais encore faut-il les faire connaître. C’est justement l’objectif des Trophées Europe 1 de l’Avenir. Organisé par Europe 1 pour la cinquième année consécutive, en partenariat avec Clarins et Business France, ce concours récompense des entreprises, associations ou collectivités locales pour leur audace, leur innovation et leur côté visionnaire. Ces trophées mettent à l’honneur 32 hommes et femmes à travers huit catégories. Retrouvez ici toutes les catégories et l'ensemble des nommés. Les vainqueurs seront désignés lors d'une cérémonie le 9 juin à suivre lors d'un Facebook live.

Alimentation

• Krokola, la société qui initie les enfants au bon chocolat

Avec plus de 300.000 tonnes consommées en France en 2019, les Français raffolent du chocolat. Pour mieux initier les enfants à sa découverte, Amélie Coulombe a créé la marque Krokola. Composées de chocolat bio, les recettes sont réalisées par un maitre artisan chocolatier. L’entreprise souhaite mettre l’accent sur la qualité de ses produits pour accompagner le développement du goût chez les enfants. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Ynsect, l'entreprise de farine d'insectes qui veut entrer au cœur de votre assiette

Et si vous mangiez des aliments à base de farine d'insectes ? C'est ce que propose la société française Ynsect qui transforme des scarabées en "ingrédients premium pour nourrir les plantes, les animaux et l'Homme", indique au micro d'Europe 1 Antoine Hubert, fondateur de la société. Après plus de dix ans de recherches, Ynsect est à même de transformer des insectes en une poudre "riche en protéines" qui entre dans la liste des ingrédients des croquettes des animaux domestiques, mais aussi des "aliments pour saumon", le même que l'on retrouve dans les rayons des supermarchés. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Popchef, la cantine d'entreprise locale, connectée et bio

Fondée en 2015, Popchef est une "alternative flexible et digitale à la cantine d'entreprise, via notamment une solution de livraisons et de frigos connectés", selon les mots de François de Fitte, le cofondateur de l'entreprise, nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie alimentation. Mais la particularité de Popchef est ailleurs : les produits utilisés dans les recettes, mises au point par un chef chaque semaine, sont faites à partir d'aliments issus de l'agriculture locale, "et très souvent bio". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Avec Terramoka, boire son café devient un geste éco-responsable

Une idée simple pour boire son café tout en faisant un geste pour la planète. Alors que la France est le deuxième marché mondial de café, la société Terramoka est la première à commercialiser sa gamme bio dans une capsule biodégradable certifiée home compost, c'est-à-dire "compostable en compost de jardin", précise au micro d'Europe 1 Chantal Sauzay, la cofondatrice de cette entreprise nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie alimentation. De plus, cette capsule fabriquée en amidon de maïs, sans OGM, compatible avec les machines de la marque Nespresso. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

Éducation

• Alma Studio, l'appli qui raconte des histoires aux enfants en limitant l'écran

Virginie Efira, Gaspard Ulliel ou encore Éric Judor... De grands acteurs ont accepté de faire partie du projet de Martin Solveig. Le célèbre DJ a créé Alma Studio, une application "d’histoires audio sans écran pour les enfants dès 3 ans", comme il le précise. Le célèbre DJ a revêtu sa casquette d’entrepreneur en juillet 2020 pour créer cette "alternative aux dessins animés". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Digit'Owl rend l'apprentissage du code ludique pour les enfants et les enseignants

Depuis trois ans, Digit'Owl "enseigne aux enfants les algorithmes et le code" dans les écoles, présente Maryline Perenet, fondatrice de cette jeune pousse de la "head tech" qu'elle a fondé en 2017, nommée cette année aux Trophées de l'Avenir dans la catégorie éducation. L'originalité ? Pour les plus jeunes des élèves, de 5 à 10 ans, "il n'y a pas d'écrans pour les former" à ces disciplines pourtant très numériques. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• ExtraStudent, la plateforme pour s'entraider entre lycéens et étudiants

Qui n'a jamais demandé à un élève de sa classe de l'aider à comprendre un cours ? Jules Simiand Brocherie, un étudiant de 18 ans, a repris ce concept en le passant à la sauce internet pour créer ExtraStudent (anciennement Élèves Solidaires), "une plateforme qui accueille les lycéens et les étudiants" pour qu'ils s'entraident, résume le jeune homme. À la fois aidant et aidé, chaque inscrit peut partager "des fiches de cours, des devoirs ou des exposés", mais également "poser une question et espérer une réponse" de la part de l'un des 21.000 membres du site. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Sur les bancs de l’école, l’association qui favorise l’intégration des enfants autistes

La prise en charge des enfants autistes peut s’avérer parfois être un véritable parcours du combattant. Jean-René et Anne Buisson, parents d’une fratrie de quatre enfants dont trois souffrent d'autisme, connaissent bien cette situation. "Nous avons eu beaucoup de galères à faire prendre en charge nos enfants et à trouver des solutions pour eux", confie Jean-René Buisson. En 2008, ils décident alors de créer l’association Sur les bancs de l’école visant à "l’inclusion scolaire en milieu ordinaire" malgré le handicap de ces enfants. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

Collectivités locales

• Banlieues Santé rapproche les médecins des quartiers populaires

"Lutter contre les inégalités sociales de santé en France" dans les quartiers populaires et dans les zones rurales, voilà l'objectif que s'est fixé Abdelaali El Badaoui en créant, en 2018, l'association Banlieues Santé. Fort de 5.000 bénévoles et plus de 200 ambassadeurs santé à travers le territoire, "formés en partie grâce à l'aide de l’École des Hautes Études en Santé Publique", Banlieues Santé repère "les patients les plus fragiles, qui sont aujourd’hui en rupture de parcours de soins, et [leur permet] d’avoir encore accès à la santé", précise son fondateur, également infirmier. En un peu plus de deux ans, Banlieues Santé a ainsi pu aider à reconnecter "100.000 patients" avec le système de santé français. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Avec Lacroix City, la signalisation routière devient intelligente

Rendre les routes plus sûres grâce à une signalisation intelligente, voilà à quoi s’emploie notamment Lacroix City. Et malgré l’apparente complexité de la signalisation intelligente, Laetitia Jay, directrice marketing, assure au micro d’Europe 1 que "c’est tout simple". Prenant l'exemple d'un panneau de signalisation "qui prévient de l’arrivée d’un piéton, d’un cycliste ou de la traversée d’un animal", elle explique. "Ce qu’on a mis en œuvre, ce sont des capteurs infrarouges ou des capteurs de détection, pour détecter les piétons, l’animal ou le cycliste." Une fois la détection faite, le système de Lacroix City "est capable de renforcer la signalisation et d’illuminer le panneau de signalisation verticale". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Ma Ville Mon Shopping aide les commerçants à se digitaliser

Avec la crise du coronavirus, Internet a pris une place encore plus grande dans les habitudes de consommation des Français. Pour aider les commerçants, artisans et producteurs à prendre le train de la digitalisation, le groupe La Poste a mis en place Ma Ville Mon Shopping, une plateforme nommée dans la catégorie collectivités locales des Trophées de l'Avenir 2021. Concrètement, c'est "une solution clé en main qui permet en quelques minutes de créer sa boutique en ligne et de proposer à ses clients de nouveaux services tel le click&collect et la livraison à domicile", indique au micro d'Europe 1 Thierry Chardy, le directeur général. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Neuroo, le logiciel qui analyse les images de vidéosurveillance en temps réel

Et si les caméras de vidéosurveillance devenaient "intelligentes" ? C'est ce que propose la société Neuroo avec son logiciel éponyme. Grâce à l'intelligence artificielle, les images "sont analysées en temps réel", indique au micro d'Europe 1 Ayem Azim, 30 ans, le directeur général de cette entreprise. Une fois couplé à une caméra, mais aussi à des capteurs audio, Neuroo est capable "d’analyser en temps réel et de détecter les anomalies", précise-t-il. "On est capable de voir les gens qui portent un masque, de mesurer le taux de port du masque dans une ville, de détecter si une personne chute, ou un mouvement de foule." >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

Environnement

• Avec Carbiolice, le plastique d'origine végétale devient biodégradable

Et s'il était possible de jeter son pot de yaourt en plastique dans le compost de votre jardin ? C'est désormais le cas grâce à Evanesto, un additif naturel à base d'enzymes mis au point par la start-up Carbiolice. Après quatre années de recherche et développement, Nadia Auclair et son équipe, composée d'une vingtaine de salariés, ont mis au point cet additif qui "permet de rendre entièrement biodégradables et compostables les emballages du quotidien", résume la présidente de Carbiolice. Intégré dès la fabrication des emballages plastiques d’origine végétale (PLA), Evanesto "s'active au moment où l'emballage est jeté dans un composteur en accélérant la biodégradation". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Hipli, les colis réutilisables

Et si un colis avait plusieurs vies ? C'est le concept derrière Hipli, une société basée au Havre et fondée par Léa Got et Anne-Sophie Raoult. Ces deux jeunes femmes ont eu l'idée de mettre au point une pochette pliable qui puisse faire office de colis. Mais à la différence du carton qu'il faut jeter après avoir déballé son achat, cette dernière est réutilisable. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Nénufar, le système pour valoriser le biogaz des exploitations d'élevage

Nénufar, société française fondée par Remy Engel, a mis au point un système permettant de récupérer le méthane généré par le lisier des fosses des exploitations d’élevage. Ce système prend la forme d’une "couverture flottante de fosses à lisier", explique Rémy Engel. "Il faut s’imaginer une sorte de grand bateau de zodiac qui permet de récupérer ce puissant gaz à effet de serre pour qu'il ne parte pas dans l'atmosphère, le stocker et le brûler dans des chaudières en substitution d'énergies d'origine fossile." >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Ombrea protège les cultures du changement climatique

Ombrea, jeune pousse de "l'agritech", se veut l'alliée des plantes et cultures contre les effets du changement climatique. "Ombrea est un système qu'on installe au-dessus des cultures de plein champ, des cultures d'extérieur. Ce système va s'ouvrir et se refermer de façon à moduler l'ombre au sol", dévoile Julie Davico-Pahin, co-fondatrice et directrice générale d'Ombrea. Grâce à ce système, l'agriculteur va "pouvoir ajuster la lumière, la température ou encore l'humidité" afin d'apporter à la plante "tout le microclimat dont elle a besoin pour grandir dans les bonnes conditions". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

Solidarité

• ForESTIME, la marque de vêtements pour les seniors

Des vêtements spécialement conçus pour les seniors et leurs aidants. La France compte actuellement 6 millions de seniors de plus de 75 ans, dont 4,5 millions qui ont des limitations physiques. ForESTIME s'est donc spécialisée dans les vêtements pour cette tranche de la population, qui est par ailleurs amenée à grandir dans les prochaines années. Face à la perte de dextérité qui peut se développer avec l'âge, Caroline Forest, fondatrice de la marque, a donc notamment imaginé des chemises qui se ferment "via un système d'aimants breveté" pour permettre aux seniors de continuer à s'habiller en toute autonomie. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Itekway, l'entreprise qui intègre le handicap comme facteur de réussite

"Quand l'inclusion donne du génie" : voilà le slogan de l'entreprise Itekway, une PME toulousaine créée en 2008, et nommée dans la catégorie solidarité des Trophées de l'Avenir 2021, qui fournit des prestations de services techniques et d'ingénierie. Mais la particularité de l'entreprise fondée par Catherine Huard-Lefin, c'est que 70% de ses 65 salariés sont en situation de handicap. Ce qui n'empêche pas la fondatrice d'assurer qu'Itekway "fonctionne comme une entreprise d'ingénierie normale : nous avons des besoins qui sont exprimés par nos clients et nous recrutons via des structures spécialisées comme Cap Emploi, Pôle emploi ou même des centres de rééducation professionnelle". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Tilia, l'entreprise qui simplifie la vie des aidants

Prêter main forte à ceux qui viennent en aide à des proches fragiles. Alors que 39% des salariés français accompagnent non pas un mais deux proches fragilisés, Tilia, une filiale du groupe BNP Paribas Personal Finance, a mis en place un écosystème qui vise à faciliter le quotidien des aidants. Imaginée en 2017 par Christine Lamidel, elle-même aidante, dans le cadre d'un projet intrapreneurial, la start-up propose notamment, via son application dédiée, "un accès à des conseillers sociaux, ou encore des assistants personnels", indique sa fondatrice et directrice générale. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Avec Sézane, acheter un vêtement devient un acte solidaire

C’est à l’occasion des cinq ans de sa marque de vêtements que Morgane Sézalory décide de lancer son programme solidaire "Demain". Concrètement, chaque 21 du mois se déroule "l'appel du 21" : 10% des ventes de la journée sont reversés aux associations. Mais ce n'est pas tout, pour encourager les ventes, une nouvelle pièce est dévoilée tous les 21 du mois. De plus, chaque magasin de la marque propose un "corner solidaire", qui vend des pièces d'anciennes collections, ou des pièces d'occasion au profit des projets soutenus par Demain. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

Santé

• Covidliste, le site qui accélère la campagne de vaccination contre le Covid

Permettre à chaque dose de vaccin contre le coronavirus de trouver preneur, voilà l'objectif de Covidliste. Le site, lancé le 30 mars 2021 par Martin Daniel et Mathieu Ripert en collaboration avec le pneumologue Antoine Roux, est tout simplement "la plus grande liste d'attente pour les volontaires à la vaccination contre le Covid", résume au micro d'Europe 1 Martin Daniel. "On permet d'accélérer la campagne de vaccination en permettant aux centres de vaccination d'aller plus vite". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• CovidTracker, le site pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus

Parti d'une simple page web avec un graphique en mars 2020, CovidTracker est aujourd'hui l'un des sites de référence pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. L’objectif de l'initiative fondée par Guillaume Rozier est "d’afficher de manière claire et lisible l’évolution de la situation Covid et la gravité des différents indicateurs en France". Pour ce faire, Guillaume Rozier et les bénévoles qui l’ont rejoint depuis ont mis en place des "algorithmes qui vont automatiquement télécharger les données sanitaires et épidémiques quotidiennement pour ensuite les traiter, générer des graphiques et des visualisations de données", précise ce dernier au micro d'Europe 1. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• E-ophtalmo, la télémédecine ophtalmologique

E-ophtalmo est un réseau de télé-médecine en ophtalmologie qui aide au dépistage des principales pathologies oculaires. L'entreprise, créée à l'initiative d'un chirurgien spécialisé en décembre 2016, est nommée dans la catégorie santé des Trophées Europe 1 de l'Avenir 2021. Elle vise notamment à lutter contre les déserts médicaux, alors que l'on constate un accroissement des pathologies oculaires et qu'un rendez-vous chez un spécialiste s'obtient entre 60 jours et 18 mois selon les départements. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Urgo veut mettre au point une peau artificielle

Parvenir à créer une peau humaine artificielle. Voilà le défi que s'est lancé Urgo avec un projet de recherche nommé Genesis. Une véritable "révolution médicale" selon les mots de Guirec Le Lous, président d'Urgo Medical, qui est nommée dans la catégorie santé des Trophées Europe 1 de l'Avenir. "Imaginez un patient, un grand brûlé qui arrive à l’hôpital. Aujourd’hui la seule solution c’est l’autogreffe, c’est-à-dire lui prendre de la peau là où il en reste pour la lui greffer là où il n’y en a plus" rappelle-t-il au micro d'Europe 1. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

Mobilité

• Le Coradia iLint, le premier train de passagers à hydrogène (Alstom)

Avec son train à hydrogène, Alstom a fait un pas de plus vers une mobilité sur rails propre. Baptisé Coradia iLint, ce train régional de passagers est le premier au monde à être alimenté par hydrogène, via une "pile qui le transforme en électricité et en vapeur d'eau", indique au micro d'Europe 1 Stéphane Feray-Beaumont, vice-président en charge de l'innovation sur la mobilité durable et intelligente chez Alstom. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Angell, "le smart bike le plus sûr au monde"

Faire le vélo électrique le "plus sûr au monde", voilà un des objectifs qu'avaient en tête Marc Simoncini lorsqu'il a fondé Angell en novembre 2019. Se voulant plus qu'un vélo électrique ordinaire, Angell est un "smart bike", selon les mots de Marc Simoncini. "On a mis dedans beaucoup d'électronique et beaucoup de logiciels pour le rendre le plus sûr possible. Concrètement, il est protégé contre le vol, et le conducteur bénéficie de beaucoup de fonctions de sécurité pour se déplacer en ville en toute sécurité". >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• eBikeLabs, l'intelligence artificielle qui lutte contre le vol des vélos électriques

Et si le cadenas anti-vol de demain était un logiciel ? C'est en tout cas ce que croit la société eBikeLabs, qui a mis au point une intelligence artificielle capable d'empêcher les vols de vélos électriques. Ce logiciel est capable de détecter lorsqu'une personne non autorisée est sur un deux roues et "immobilise le vélo directement via son moteur", explique au micro d'Europe 1 Maël Bosson, co-fondateur de la société. "Il agit comme un cadenas invisible et indestructible, donc très efficace". Mais le logiciel est également capable d'adapter automatiquement l'assistance en fonction du pédalage du cycliste, de faire un diagnostic à distance des composants, de détecter une panne ou encore de gérer la batterie. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Avec Omni, les personnes en fauteuil roulant peuvent faire de la trottinette électrique

Depuis leur apparition, les trottinettes électriques se sont démocratisées très rapidement dans les agglomérations françaises. Et désormais, grâce à la société Omni, les personnes en fauteuil roulant peuvent elles aussi profiter de ce nouveau moyen de locomotion urbain. Le fonctionnement est assez simple : Omni a mis au point une fixation, appelé le GlobeTrotter, qui "permet de faire le lien entre le fauteuil et la trottinette", le tout en quelques secondes. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

Coup de cœur des auditeurs

• La Bourse aux Livres, le dépôt-vente en ligne pour donner une seconde vie à vos ouvrages

"Faire de l'occasion une norme." Voilà l'objectif que se sont fixés Alexandre Taillandier, Tom Castano et Dorian Lovera lorsqu'ils ont fondé La Bourse aux Livres. Ce dépôt-vente en ligne "100% français" permet, via une application, à n'importe qui de revendre un ou plusieurs livres très rapidement, et permettre ainsi aux ouvrages d'avoir une nouvelle vie auprès d'un nouveau propriétaire. Et avec les confinements successifs, la start-up montée par les trois compères ont vu leur concept, sorte de "Vinted du livre", exploser. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Les Déterminés : l'association qui veut rendre l'entrepreunariat accessible à tous

Fondée en 2015, l'association Les Déterminés s'est fixée pour but de faire entrer l'entrepreunariat dans les quartiers populaires, mais aussi dans les milieux ruraux. Pour ce faire, la structure a mis en place un programme gratuit d'accompagnement qui va "de la formalisation d'un projet à son développement en passant par sa structuration", indique au micro d'Europe 1 Moussa Camara, le fondateur des Déterminés. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• Les Bureaux du Cœur transforment l'entreprise en lieu d'hébergement d'urgence

Pourquoi ne pas utiliser les locaux des entreprises la nuit pour loger des personnes en situation de grande précarité ? C'est de cette idée qu'est né le concept des Bureaux du Cœur de Pierre-Yves Loaëc, membre du centre des jeunes dirigeants (CJD) de Nantes. "Le soir et le week-end, on héberge des personnes en précarité de logements. Cela peut être des SDF, des migrants, des personnes qui fuient des violences conjugales, des étudiants en situation de pauvreté...", précise Pierre-Yves Loaëc. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article

• #1CabasPour1Étudiant : l’initiative solidaire pour aider les étudiants à se nourrir

Ce n'est un secret pour personne, la crise engendrée par le coronavirus a durement touchée les étudiants. Privés de petits boulots pour financer leurs études, payer leur loyer ou tout simplement leurs courses, beaucoup se retrouvent en difficulté financière. Marion Dolisy Galzy et Anne Wuattier ont donc eu l'idée de fonder #1CabasPour1Étudiant : une plateforme solidaire où étudiants en difficulté et famille promptes à les aider sont mis en lien grâce à leur adresse postale. >> Toutes les informations sont à retrouver dans notre article