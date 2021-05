La Bourse aux Livres, le dépôt-vente en ligne pour donner une seconde vie à vos ouvrages

"Faire de l'occasion une norme" : voilà l'objectif que se sont fixés Alexandre Taillandier, Tom Castano et Dorian Lovera lorsqu'ils ont fondé La Bourse aux Livres. Ce dépôt-vente en ligne "100% français" permet, via une application, à n'importe qui de revendre un ou plusieurs livres très rapidement, et permettre ainsi aux ouvrages d'avoir une nouvelle vie auprès d'un nouveau propriétaire. Et avec les confinements successifs, les trois compères ont vu leur concept, sorte de "Vinted du livre", exploser.

"Plus de 300.000 livres revalorisés"

"Depuis notre lancement le 21 janvier 2020, nous en avons revalorisé plus de 300.000", confie au micro d'Europe 1 Alexandre Taillandier. Il faut dire que tout a été mis en place pour simplifier au maximum la vente de livres d'occasion pour les propriétaires soucieux de faire un peu de place dans leur bibliothèque. Grâce à l'application dédiée, il suffit de scanner le code barre du livre pour savoir combien La Bourse aux Livres va pouvoir le revendre. Ne reste plus alors qu'à l'envoyer au dépôt et l'entreprise se charge sous 365 jours de trouver un nouveau propriétaire.

"Les prix sont trois à cinq fois moins chers que le neuf", assure Alexandre Taillandier, qui met en avant que la Bourse aux livres contribue à rendre "la culture accessible à tous".

"Normaliser" l'achat de livres d'occasion

Conscient qu'"occasion rime trop souvent avec vieux", et donc en mauvais état, le cofondateur de 24 ans précise également que "plus de 70% des livres qui passent par [son] entreprise sont dans un état neuf", et pour cause, la plupart des livres ne sont lus qu'une seule fois. Alexandre Taillandier souhaite donc "normaliser" l'achat de livres d'occasion, et permettre aux Français de "consommer plus économique, mais aussi plus écologique". Car chaque "achat d'occasion permet d'économiser plus de 1,2kg de CO2".