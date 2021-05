Les Bureaux du Cœur transforment l'entreprise en lieu d'hébergement d'urgence

Pourquoi ne pas utiliser les locaux des entreprises la nuit pour loger des personnes en situation de grande précarité ? C'est de cette idée qu'est né le concept des Bureaux du Cœur de Pierre-Yves Loaëc, membre du centre des jeunes dirigeants (CJD) de Nantes. "Le soir et le week-end, on héberge des personnes en précarité de logements. Cela peut être des SDF, des migrants, des personnes qui fuient des violences conjugales, des étudiants en situation de pauvreté...", précise Pierre-Yves Loaëc.

Un hébergement d'urgence digne

Concrètement, "l'invité(e)" arrive le soir et s'installe pour la nuit dans un "espace nuit" préalablement aménagé au sein de l'entreprise hôte sur les conseils des Bureaux du Cœur. Il dispose de tous les éléments pour vivre dignement sans aucune contrepartie d'aucune sorte. Le lendemain matin, l'invité doit être prêt à partir avant l'arrivée des premiers salariés "et un moment de convivialité se met en place autour d'un café ou d'un petit-déjeuner", explique Pierre-Yves Loaëc.

Mais "l'invité(e)" n'est pas livré à lui-même pour autant pendant les heures ouvrables, puisqu'une association partenaire, qui veille par ailleurs au bon déroulement de l'hébergement, lui propose de participer à plusieurs activités parmi lesquelles la recherche d'un emploi, faire son CV, des cours de langue, des travaux sur un projet de vie ou de réinsertion professionnelle.

Une initiative qui veut devenir nationale

Pour l'heure, 15 entreprises sont en mesure d'accueillir un "invité" sur Nantes, et 7 personnes ont pu bénéficier de ce système depuis début 2020. Mais le concept essaime et l'association des Bureaux du Coeur "a ouvert une dizaine de délégations en France, de Lille jusqu'à Toulouse et Marseille, en passant par Paris et Lyon, qui permettent de regrouper à la fois des entreprises hôtes qui ont envie d'accueillir et des associations partenaires qui cherchent des logements pour leurs bénéficiaires".

À terme, Pierre-Yves Loaëc espère voir l'initiative des Bureaux du Coeur "devenir nationale et possible pour l'ensemble des entreprises françaises qui souhaitent venir en aide à une personne en situation de précarité".