Les Déterminés : l'association qui veut rendre l'entrepreunariat accessible à tous

Fondée en 2015, l'association Les Déterminés s'est fixée pour but de faire entrer l'entrepreunariat dans les quartiers populaires, mais aussi dans les milieux ruraux. Pour ce faire, la structure a mis en place un programme gratuit d'accompagnement qui va "de la formalisation d'un projet à son développement en passant par sa structuration", indique au micro d'Europe 1 Moussa Camara, le fondateur des Déterminés.

Plus de 200 entreprises fondées

Encadrée par des professionnels, chaque promotion de candidats, suit un programme de six mois, dont les six premières semaines se font à temps plein. Un modèle qui semble porter ses fruits, puisqu'en six ans l'association a "pu sourcer plus de 3.000 porteurs de projets, accompagner plus de 450 personnes en dur et aider à la création de plus de 200 entreprises dont 40% comptent entre deux et dix salariés", rappelle Moussa Camara. Des sociétés qui ont les reins solides, puisque malgré la crise économique engendrée par le coronavirus, "80% sont toujours en vie".

L'association Les Déterminés est en lice avec La Bourse aux livres, Les bureaux du cœur et #1CabasPour1Étudiant dans la catégorie coup de cœur des auditeurs des Trophées Europe 1 de l'Avenir 2021. Votez pour votre candidat favori ici.

"Faire de l'entrepreunariat une norme"

Fort de ses résultats, Moussa Camara compte bien continuer sur sa lancée en continuant de déployer son programme dans les 25 plus grandes villes françaises et en passant de "450 à 1.000 personnes accompagnées d'ici à fin 2024". Et de préciser : "L'objectif c'est aussi de pouvoir faire en sorte que l'entrepreunariat inclusif devienne la norme partout, dans tous les territoires."