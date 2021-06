Mails professionnels, CV...LinkedIn touché par une gigantesque fuite de données

Plus que des photos de vacances ou des déclarations d'amitié, c'est son CV que l'on publie sur LinkedIn, une plateforme où l'on retrouve des collègues ou de potentiels recruteurs. Seulement, le réseau social professionnel vient de subir une gigantesque fuite de données de toutes ces informations plutôt sensibles. En effet, 700 millions de comptes parmi les 750 millions que compte LinkedIn ont été touchés. Et ces informations peuvent désormais être achetées par les plus offrants des cybercriminels.

Les risques du fishing

Avec cette fuite, le principal risque pour les utilisateurs concernés est le fishing, soit des mails frauduleux visant à extirper vos coordonnées bancaires. Les données issues de LinkedIn étant très spécifiques, les pirates peuvent donc vous cibler en imitant des mails qui vous parlent, et en copiant par exemple des entreprises où vous avez travaillé grâce aux adresses professionnelles récoltées.

Ils peuvent également essayer d'infiltrer des entreprises stratégiques, ou plus grave encore, d'usurper votre identité à l'aide de toutes les informations obtenues. Car les pirates peuvent créer de toutes pièces un faux profil similaire au vôtre.

Dans ce genre de fuite, changer de mot de passe ne sert malheureusement à rien car les pirates n'y ont pas accès. La seule chose à faire est de redoubler de vigilance en lisant vos mails. C'est par là que les hackers pourraient tenter une attaque. Vérifiez donc toujours l'adresse mail de l'expéditeur. Ne cliquez pas sur des liens douteux et n'entrez vos coordonnées bancaires que sur un site dont l'adresse commence par https.