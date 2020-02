César : "Célébrer" Polanski est un "message négatif" affirme Franck Riester

INTERVIEW

Il était absent vendredi soir mais a beaucoup fait parler de lui. Le cinéaste Roman Polanski, visé par plusieurs accusations de viol, a reçu le César de la meilleure réalisation. Son film, J'accuse a également été récompensé par le César de la meilleure adaptation ainsi que celui des meilleurs costumes. Mais le prix de la meilleure réalisation a suscité l'indignation et le départ de la salle Pleyel de la comédienne Adèle Haenel et de l'équipe du film Portrait de la jeune fille en feu. La maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, n'est pas remontée sur scène et a affirmé avoir été "écœurée".

"Il ne faut pas que la parole des victimes soit vaine"

Au micro d'Europe 1, Franck Riester, ministre de la Culture qui avait déjà réagi aux douze nominations du réalisateur, est revenu sur les trois prix qui ont été attribués à Roman Polanski samedi soir. "Célébrer l’homme est un message négatif envoyé au moment où la chape de plomb sur ces agressions sexuelles et sexistes est en train d’exploser dans notre pays" a déclaré Franck Riester, affirmant que la parole d'Adèle Haenel, qui avait accusé Christophe Ruggia d'attouchements et de harcèlement sexuel, et des autres victimes, ne "devait pas être vaine".

"Il faut que l’académie des César soit plus en phase avec la société"

"À chaque fois qu’un César est remis, c'est un message qui est transmis à la société", a affirmé Franck Riester, jugeant que le César de la réalisation ne récompensait pas seulement l'oeuvre, mais célébrait aussi l'homme derrière la caméra. "Il y a un grand nombre de femmes qui ont subi et qui continuent de subir des agressions sexistes et sexuelles et qui ne comprennent qu'il puisse y avoir une forme de célébration de Roman Polanski", explique Franck Riester, affirmant qu’il comprenait les réactions des femmes ayant quitté la salle à l’annonce du nom du réalisateur.

Le ministre de la Culture appelle par ailleurs de ses vœux une réforme de la gouvernance de l'Académie des César. "Nous allons accompagner la profession avec le CNC pour qu’il y ait une transformation de la gouvernance de l’Académie des César et du code du collège électoral pour davantage de parité. Il faut que l’académie des César soit plus en phase avec la société", a-t-il déclaré.