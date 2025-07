Natalité : Catherine Vautrin part en Italie, à la recherche de bonnes idées pour sortir de «l’hiver démographique»

Alors que la natalité continue de baisser partout en Europe, la ministre du Travail et des Familles Catherine Vautrin est en déplacement à Rome pour observer de plus près le plan mis en place en Italie. En effet, 1.000 jours après l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, certains aspects de sa politique font désormais figure d'exemple pour les autres dirigeants européens.

La ministre du Travail et des Familles Catherine Vautrin est à Rome depuis ce lundi afin d'observer de plus près le plan mis en place dans ce pays qui subit de plein fouet une crise démographique depuis des années. Catherine Vautrin veut prendre la température en Italie, selon son entourage.

Des incitations modestes

Prime à la naissance, bonus crèche, exonération pour les mères de deux enfants ou plus... Depuis un an, Rome multiplie les incitations, mais les mesures prendront du temps à produire des effets. Et avec seulement 1,18 enfant par femme et 370.000 naissances en 2024, l'Italie est à ce jour le pays le moins fécond d'Europe de l'Ouest.

En France, la situation est à peine meilleure, avec 1,6 enfant par femme l'an dernier, un niveau historiquement bas. D'où les premières mesures déjà lancées par la ministre des Familles, comme un nouveau congé de naissance ou le renforcement de la prévention de l'infertilité.

Mais ces annonces restent encore modestes et sur le terrain, rien ne garantit qu'elles suffiront à inverser la tendance. Catherine Vautrin prépare un plan plus large pour l'automne, car si rien ne change, la France pourrait, comme l'Italie, entrer à son tour dans ce qu'on appelle l'hiver démographique.