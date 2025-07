À deux ans de la présidentielle, Gabriel Attal tente de marquer les esprits à travers des propositions innovantes

Ce lundi, Gabriel Attal a proposé une série de mesures jugées innovantes, comme la création d'un droit opposable à la garde d'enfants. L'ex-Premier ministre et secrétaire général de Renaissance tente ainsi de marquer les esprits, à deux ans de la présidentielle.

Moins de deux ans avant la présidentielle, Gabriel Attal a multiplié les annonces ce lundi. L'ex-Premier ministre a tenté, à travers une série de mesures, de marquer les esprits avec des propositions innovantes, notamment pour l'économie.

Créer deux millions d'emplois

"Nous proposons de créer un droit opposable à la garde d'enfants. Garantir à chacun une solution de garde, c'est lever l'un des principaux freins à la natalité. La nécessité de trouver une solution de garde conduit souvent un des parents à renoncer ou à retarder son retour au travail", affirme le numéro un du parti Renaissance.

Alors que le travail paye de moins en moins, Gabriel Attal a fixé un cap ambitieux : porter le salaire médian d'un peu plus de 2000 à 3000 euros dans 10 à 20 ans, comme aux Etats-Unis. Le secrétaire général de Renaissance a aussi promis la création de deux millions d'emplois, dont 500 000 dans l'industrie, grâce à un choc de productivité.

Et l'ancien chef du gouvernement n'oublie pas la fiscalité, en proposant de reprendre la baisse des impôts de production pour les entreprises et de revoir le fléchage de l'épargne privée, pour mieux soutenir les entreprises innovantes et accélérer le développement des technologies d'avenir comme l'IA.

Enfin, face à la concurrence féroce de géants comme la Chine ou les Etats-Unis, ce dernier plaide pour la création d'un bouclier industriel européen.