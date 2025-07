Échange tendu entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau : LR parlent d'une «clarification»

Le Conseil des ministres de ce mercredi aurait été tendu entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau au lendemain des déclarations du ministre de l'Intérieur, qui affirmait que le macronisme alimentait l'impuissance. Depuis le ministre a tenté de faire redescendre la pression. Les propos de Bruno Retailleau ont ulcéré les proches du président, mais ravit les Républicains.

La relation entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau est tumultueuse, surtout depuis les propos tenus par le ministre de l'Intérieur. De nombreux élus de droite remercient Bruno Retailleau pour cette clarification et le ministre de l'Intérieur a profité d'un déplacement dans le Val-d'Oise pour marquer à nouveau sa différence avec Emmanuel Macron.

"Il y a un gouvernement qui réunit des bonnes volontés. Un gouvernement que j'appellerais d'utilité publique, où on a des sensibilités différentes. Et il faut le respecter. Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps".

Une tentative de division du socle commun pour Élisabeth Borne

En 2027, les Républicains ne doivent pas hériter du mauvais bilan d'Emmanuel Macron, analyse un député de droite. Évidemment, ses propos n'ont pas manqué de déclencher la colère du camp macroniste. La ministre de l'Éducation nationale, Élisabeth Borne, dit regretter une tentative de division du socle commun.

Marc Ferracci, très proche d'Emmanuel Macron, martèle sur les réseaux sociaux que "le manque de respect n'est pas la meilleure façon de bâtir un projet rassembleur pour le pays". Reste à savoir si la réunion entre le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur, ce jeudi, permettra d'apaiser la situation.