Lutte contre le narcotrafic : Robert Ménard dénonce un manque d'efficacité à cause «d'une immense machine bureaucratique»

Alors que plusieurs villes moyennes françaises ont instauré un couvre-feu nocturne pour les mineurs, censé permettre d'endiguer la délinquance des jeunes et le trafic de drogue, Robert Ménard dénonce des mesures prises dans l'urgence. Invité d'Europe 1 ce mardi matin, le maire de Béziers plaide pour une simplification des démarches pour lutter contre le narcotrafic.

Comment lutter efficacement contre le trafic de drogue et la délinquance des jeunes ? Si le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau - et son prédécesseur Gérald Darmanin - ont décidé de prendre le problème à bras le corps, avec notamment la mise en place des opérations "place nette" XXL dans les villes paralysées par le narcotrafic, certains élus locaux dénoncent des mesures d'urgence, qui ne permettent pas de réduire les conséquences du trafic de drogue sur le long terme.

"Il faut nous simplifier la vie"

C'est le cas du maire divers droite de Béziers, Robert Ménard. Malgré une augmentation des effectifs de police dans la ville depuis le début de son mandat, l'élu regrette un manque d'efficacité et de simplicité. Invité d'Europe 1 ce mardi matin, il explique : "Il faut simplifier les procédures, il faut nous simplifier la vie. J'ai de temps en temps le sentiment - et je ne mets pas en cause les juges, ils font bien leur boulot - que c'est une immense machine à broyer les énergies, c'est une immense machine bureaucratique".

À Béziers, des familles de dealers devraient être expulsées de leur logement social mais deux ans plus tard, les procédures sont toujours en cours, cite pour exemple Robert Ménard. "Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est pas possible. Tout est trop compliqué. La loi en France, elle est trop compliquée", s'agace-t-il. Être plus ferme pour montrer l'exemple, voilà ce à quoi aspire le maire, alors que la ville est régulièrement le théâtre de violences urbaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers ont été pris dans un guet-apens par une cinquantaine d’individus d'un quartier sensible.