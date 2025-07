Un couvre-feu pour les mineurs «n’est pas suffisant» à Limoges, selon le maire de la ville

Article Suggestions

Du 6 juillet au 2 septembre, la ville de Limoges a mis en place un couvre‑feu nocturne ciblé sur les mineurs de moins de 13 ans, non accompagnés. Cette mesure, appliquée entre 23 h et 6 h dans le centre-ville et dans neuf quartiers prioritaires, vise à protéger ces jeunes exposés aux risques de la vie nocturne et à la délinquance.