Manque de place de prison : «Tant que vous aurez ce déficit, vous n'aurez pas une justice efficace», estime Franck Allisio

Franck Allisio, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, était l'invité de La Grande interview d'Europe 1 ce mercredi matin. Face à Thomas Schnell, il appelle à construire plus de places de prisons afin de retrouver une justice. "Tant que vous aurez un déficit de places, vous n'aurez pas une justice efficace", assure-t-il.

La première prison de haute sécurité a ouvert ses portes cette semaine dans le nord du pays. À Vendin-le-Vieil, une centaine de détenus très dangereux purgeront leur peine dans cette prison d'un nouveau genre. Une initiative saluée par le député du Rassemblement national Franck Allisio, même s'il n'oublie pas le côté "petite séquence médiatique" de l'opération.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des promesses loin des réalités

Invité ce mercredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1, l'élu estime que "le vrai sujet" se joue sur la construction de nouvelles places de prisons. Actuellement, la France compte environ 83.000 détenus au 1er mai 2025, pour seulement un peu plus de 62.000 places existantes.

Et si le président de la République a promis de construire près de 15.000 places de prisons supplémentaires rapidement, Franck Allisio n'en croit pas un mot. "Il manque 20.000 places en réalité. Et le président de la République en avait promis 15.000, mais il y en a moins de 5.000" qui sortent de terre, souligne-t-il. "Tant que vous aurez ce déficit de places de prison, vous n'aurez pas une justice efficace et donc, vous aurez une police bafouée", insiste l'élu.