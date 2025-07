Conseil des ministres : échange tendu entre Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur, l'Élysée et Bruno Retailleau démentent

"Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron". Avec ces mots, Bruno Retailleau s'est attiré les foudres de nombreux fidèles du macronisme. Dans ce contexte tendu, un Conseil des ministre se tenait ce mercredi matin autour du chef de l'État. Plusieurs participants ont évoqué une ambiance glaciale entre le président et le ministre de l'Intérieur, chose que dément Bruno Retailleau.

Certains ministres macronistes décrivent un échange pour le moins tendu entre le président de la République et Bruno Retailleau, lors du Conseil des ministres qui se tenait ce mercredi matin. Emmanuel Macron l'interpelle sur les violences urbaines. Le locataire de Beauvau répond sur les effectifs en tension.

Le chef de l'État glisse ensuite une pique sur les discours simplistes perçus par certains comme un message direct. Faux, répond Bruno Retailleau. "Écoutez, le Conseil des ministres s'est déroulé totalement normalement", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

L'Élysée dément

L'Élysée dément également toute volonté de recadrage de la part du président. L'entourage de Bruno Retailleau dénonce une tentative d'instrumentalisation, orchestrée par certains macronises et lui dit simplement vouloir affirmer une ligne politique distincte, mais loyale.

"Il y a un gouvernement qui réunit des bonnes volontés. Un gouvernement que j'appellerais d'utilité publique, où on a des sensibilités différentes. Et il faut le respecter. Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps", affirme Bruno Retailleau.

Le locataire de Beauvau et Emmanuel Macron auront l'occasion d'en parler directement dès ce jeudi matin, lors d'un tête-à-tête prévu au Palais de l'Élysée.