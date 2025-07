Fin du macronisme : Yannick Neuder juge la position de Bruno Retailleau «singulière»

"La position de Bruno Retailleau est singulière", a jugé Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins, invité de La Grande interview Europe 1 jeudi, après que Bruno Retailleau a estimé que "le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron.



Bruno Retailleau multiplie les sorties controversées : il proclame la fin du macronisme, critique une "diplomatie des bons sentiments" envers l'Algérie et agite la menace d'une démission du gouvernement. Une stratégie de distinction vis-à-vis du camp présidentiel, avec 2027 en ligne de mire, tout en gardant un œil sur le ministère de l'Intérieur.

Invité de La Grande interview Europe 1 jeudi, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins, a jugé la position de Bruno Retailleau "singulière".

"Je crois que la position de Bruno Retailleau est singulière, puisqu'il est également président des Républicains. Donc, il y a une parole de ministre d'un gouvernement avec la solidarité gouvernementale et puis, quand on préside un parti et que c'est un parti qui veut pouvoir aussi être entendu, écouté à la présidentielle, on peut entendre que l'exercice peut être compliqué", a-t-il glissé.

Yannick Neuder appelle à travailler dans l'intérêt des Français

Yannick Neuder a appelé à travailler dans l'intérêt des Français et à éviter "des sujets qui sont loin de leurs préoccupations". "Il y a beaucoup de difficultés quand même dans ce pays : l'accès aux soins, les difficultés économiques, le pouvoir d'achat... Les Français veulent surtout des hommes et des femmes politiques qui s'engagent pour régler leurs problèmes. Je crois que c' est ça vraiment le message essentiel", a-t-il conclu.