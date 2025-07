Après les tensions, le temps de l'échange : que vont se dire Emmanuel Macron et Bruno Retailleau lors de leur entretien ce jeudi ?

C'est la confrontation du jour. Emmanuel Macron et Bruno Retailleau ont rendez-vous ce jeudi. Un entretien en tête-à-tête qui est prévu à 17 heures à l'Élysée. Un rendez-vous prévu de longue date qui intervient dans un moment où les propos du ministre de l'Intérieur sur la fin du macronisme agace le camp présidentiel. Mais que compte se dire les deux hommes ?

Ils seront deux, face à face, sans collaborateurs à leurs côtés. Emmanuel Macron reçoit ce jeudi à 17 heures à l'Élysée Bruno Retailleau. Les deux hommes devraient s'expliquer durant environ une heure.

"Rien d'anormal, le Président a pour habitude de voir ses principaux ministres avant la trêve", assure l'entourage du chef de l'État. "Ils feront le point sur les gros dossiers : la lutte contre le terrorisme ou encore l'explosion des violences", indique un conseiller.

"Il faut que la France arrête de se faire marcher dessus"

Pourtant, la tension est à son comble. Et tout indique que l'échange tournera au dialogue de sourds. Bruno Retailleau veut convaincre Emmanuel Macron sur le dossier algérien. Le ministre espère du Président plus de fermeté : "Il faut que la France arrête de se faire marcher dessus", estime-t-on en coulisses Place Beauvau.

Mais l'Élysée ne l'entend pas de cette oreille. "42% des étrangers placés en centre de rétention administrative sont des Algériens. Si on va au clash avec l'Algérie, ce sera à terme beaucoup plus !", craint un proche d'Emmanuel Macron. "On partage le même objectif mais le chef de l'État attend de l'efficacité de la part du ministre", insiste ce même proche.

Une critique en filigrane à l'adresse du premier flic de France. Mais Bruno Retailleau ne parle pas la même langue. Lui-même le dit, il "ne croit pas au en même temps".