Délinquance, narcotrafic, couvre-feu... Comment Beauvau se prépare à l'été de tous les dangers

Les violences urbaines se multiplient depuis quelques jours, faisant craindre une augmentation de la violence pour le mois d’août. La place Beauvau se prépare donc à jouer sur tous les fronts pour maintenir l’ordre pendant toute la période estivale.

Nîmes, Béziers, Compiègne… Les violences urbaines se multiplient depuis quelques jours, faisant craindre une augmentation de la violence pour le mois d’août. À Limoges, la compagnie CRS8, unité spécialisée dans le maintien de l’ordre a été déployée samedi.

La réponse sécuritaire varie en fonction des villes

La place Beauvau se tient prête à déployer à tout moment des unités de forces mobiles, telles que la CRS8, pour mettre fin aux débordements, liés pour la plupart aux trafics de drogue. Ensuite, la réponse sécuritaire aux épisodes de délinquance varie en fonction de chaque ville. À Nîmes, par exemple, ville qui bénéficie du dispositif de sécurité renforcée, la lutte contre la fraude et les opérations de contrôle se multiplient, avec un objectif, celui de ne laisser aucun répit aux délinquants.

Une mobilisation qui n’est pas sans contrainte

"Il y a un souci permanent de déploiement des forces mobiles, qui sont fatiguées et réduites, notamment à cause des escadrons envoyés en Nouvelle-Calédonie", glisse une source sécuritaire qui ajoute qu'"en réalité, les narcotraficants testent précisément les capacités de l’État".

Du côté du ministère de l’Intérieur, on assure qu’à ce stade, les préfets assument la situation et on veut croire à un travail sur le long terme, couplé d’une réponse judiciaire pour démanteler petit à petit les réseaux de drogue. Mais un proche de la place Beauvau rappelle que ce travail porte déjà ses fruits. À Béziers, plus de cinq commerces ont été fermés récemment sur fond de trafic.