Tensions France-Algérie : ce que Bruno Retailleau, attendu jeudi à l'Élysée, compte proposer à Emmanuel Macron

Alors qu'il se rendra dans deux jours à l'Élysée, pour un rendez-vous avec Emmanuel Macron, Bruno Retailleau souhaite le retour de la fermeté face au pouvoir algérien. Entre gel des avoirs, révisions de la politique des visas ou mesures de rétorsion sur les compagnies aériennes.

Bruno Retailleau est attendu jeudi à l’Élysée. Le ministre de l’Intérieur doit s’entretenir avec Emmanuel Macron après ses critiques notamment sur "la diplomatie des bons sentiments". Et veut le retour de la fermeté face au pouvoir algérien.

En position de force

"Le ministre va venir avec des propositions", confirme l’un de ses proches. Gel des avoirs, révisions de la politique des visas, mesures de rétorsion sur les compagnies aériennes… Le premier flic de France souhaite que l’exécutif revienne à la position de François Bayrou de février dernier, juste après l’attaque au couteau par un islamiste algérien sous OQTF.

"On attend qu’il y ait un nouveau Mulhouse pour rehausser le ton ?", s’interroge un soutien du patron des Républicains. Bruno Retailleau compte notamment faire valoir "l’unanimité au sein du socle commun" sur la remise en cause de l’accord de 68. "C’est le seul sujet où tout le monde est d’accord", appuie son entourage.

Et l'hôte de Beauvau sait qu’il est en position de force. Emmanuel Macron apparaît plus que jamais affaibli dans les sondages, atteignant son plus bas historique dans le dernier baromètre Ifop/JDD. Pour autant, pas question pour Bruno Retailleau de mettre dans la balance sa démission, pour ne pas offrir une victoire au président algérien Tebboune.