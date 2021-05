Roland-Garros : le programme de la journée du lundi 31 mai

Les honneurs de la toute première session nocturne de l'histoire de Roland-Garros ont été réservés à Serena Williams : l'Américaine fera son entrée en lice à partir de 21h sur le court Central lundi. Elle affrontera la Roumaine Irina-Camelia Begu (74e) au premier tour.

Auparavant, Roger Federer la précédera sur le court Philippe-Chatrier, opposé à l'Ouzbek Denis Istomin, issu des qualifications. Il ne s'agira que du quatrième match de la saison du Suisse, lancé à bientôt 40 ans dans une tentative de retour au plus haut niveau après une double opération du genou droit en 2020. Dès 11 heures, la jeune Polonaise Iga Swiatek (9e) lancera, le jour de ses 20 ans, la défense de son titre obtenu l'automne dernier, face à la Slovène Kaja Juvan (101e).

Garcia, Cornet et Tsonga en piste

Joueuses et joueurs français seront à l'honneur des courts Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu. Sur le premier, se succèderont Pierre-Hugues Herbert, qui défie la pépite italienne Jannik Sinner (19e), Caroline Garcia et le trentenaire Jo-Wilfried Tsonga. Sur le second, Alizé Cornet et Harmony Tan ouvriront la journée. Suivront Benoît Paire, qui ne cache pas son mal-être face au tennis par temps de pandémie, et Arthur Rinderknech, N.2 français à la Race, le classement établi sur l'année civile.