INFO EUROPE 1 - Noël Le Graët salue l’exclusion de la Russie de la Coupe du monde de football

Noël Le Graët s’était prononcé pour une exclusion de la Russie de la prochaine Coupe du monde cet automne au Qatar. Le président de la fédération française de football salue en exclusivité sur Europe 1 la décision commune des fédérations internationale (FIFA) et européenne (UEFA) de suspendre jusqu’à nouvel ordre les clubs et les sélections nationales russes de toutes les compétitions que ces instances organisent.

"C’est une très bonne décision, même si c’est dommage pour le foot"

"Je suis très heureux que les deux présidents de la FIFA et de l’UEFA aient trouvé un accord, déclare Noël Le Graët. Ça me plaît véritablement qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Je crois que c'est une très bonne décision. C'est dommage pour le football, mais le football n'est pas prioritaire dans ces cas-là." Le responsable de la FFF poursuit : "Les deux présidents [Gianni Infantino et Aleksander Čeferin] ont compris qu'on pouvait très bien éviter un certain nombre de matchs en attendant que ces deux pays fassent la paix. Vous savez, moi, je suis comme vous tous, très choqués par ce qui se passe. Je ne pensais jamais revoir une guerre en Europe."

"Ce qui est important, c’est que l’UEFA et la FIFA aient pris la même décision"

Noël Le Graët insiste : "Ce qui est important, c'est que l'UEFA et la FIFA, sans discussion aucune, aient pris la même décision. Et ça, je trouve que c'est très bien parce qu'ils ne prennent pas toujours les mêmes décisions. C'est souvent compliqué. Le foot est quelquefois difficile à gérer." Concrètement, la Russie ne pourra pas disputer dans un mois les barrages qualificatifs pour le prochain Mondial.