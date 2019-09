Foot : France-Albanie retardé après une incroyable bourde sur l'hymne albanais

C'est une bourde qui va entrer dans la légende du stade de France. Le match entre les Bleus et l'Albanie, samedi soir lors des qualifications pour l'Euro 2020, a été retardé plusieurs minutes après une improbable erreur sur l'hymne albanais. En effet, ce n'est pas l'hymne de la sélection des Balkans qui a retenti... mais celui, semble-t-il d'Andorre, qui jouera mardi contre les champions du monde.

Les supporters albanais, furieux, ont alors bruyamment sifflé. Puis, après la diffusion de la Marseillaise, les joueurs de l'Albanie ont refusé de commencer la rencontre tant que leur hymne ne serait pas joué.

Le speaker s'excuse auprès des supporters... de l'Arménie !

Après quelques minutes de flottement, le speaker du stade de France s'est excusé... auprès des supporters de l'Arménie. Non, non, ce n'est pas une blague, on vous l'assure. L'hymne albanais (le bon, cette fois) a, finalement, retenti dans le stade de France. La rencontre a commencé avec sept minutes de retard. Et avec sans doute un bon fou rire pour de nombreux téléspectateurs.