Euro : la renaissance de Harry Kane avec l'Angleterre

Mieux vaut tard que jamais, doit-on penser outre-Manche. Mardi en huitièmes de finale de l'Euro 2020, l'attaquant anglais Harry Kane a scellé la victoire de l'Angleterre face à l'Allemagne (2-0) dans un stade de Wembley bouillant en marquant le second but de son équipe, son premier dans la compétition. Une anomalie pour le capitaine des "Three Lions", meilleur buteur de la Coupe du monde 2018, qui débloque enfin son compteur après un début de tournoi poussif.

Une joie communicative

La 86e minute du dernier choc des huitièmes de finale est peut-être le vrai lancement du tournoi pour Harry Kane. Sur un centre parfait de Jack Grealish, l'attaquant anglais de Tottenham a propulsé le ballon dans le but d'un coup de tête déterminé, et hurlé sa joie avec les 40.000 spectateurs de Wembley. Le second but de la partie qui assure la qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale d'un Euro qu'elle dispute pratiquement à domicile, dans son écrin londonien, excepté au tour suivant contre l'Ukraine (le 3 juillet à Rome). De quoi (re)faire du buteur star de la sélection anglaise le héros de tout un peuple.

Harry Kane débloque enfin son compteur !

Mais tout n'a pas été simple pour le meilleur buteur du championnat anglais. Lors de la phase de groupes, le numéro 9 n'a pas réussi à surfer sur sa saison prolifique pour mettre les "Three Lions" à l'abri. Son échec douloureux en ouverture face à la Croatie, où l'attaquant a heurté le poteau au sens propre en essayant de reprendre un centre à la 61e minute, l'a peut-être freiné dans son élan. Inefficace contre l'Écosse (0-0) lors de la deuxième journée, et toujours muet face à la République tchèque dans un match comptant pour la première place du groupe D, Harry Kane a douté, comme les supporters anglais. Jusqu'à se faire voler la vedette par son partenaire d'attaque Raheem Sterling, seul buteur des Three Lions jusqu'alors.

Pointé du doigt, Kane fait taire les critiques

Les médias britanniques n'ont pas été tendres avec le capitaine de la sélection. Le Daily Telegraph et le Guardian entre autres ont souligné les mauvaises performances du joueur de Tottenham, validant à chaque fois ses remplacements en cours de match. Voilà donc le retour en forme du buteur de la sélection, mardi, qui a cette fois disputé l'intégralité de la rencontre. Une marque de confiance du sélectionneur Gareth Southgate.

Le tacticien s'appuiera à nouveau sur son capitaine samedi lors du quart de finale de l'Angleterre contre la surprenante équipe d'Ukraine, vainqueure de la Suède en prolongation (2-1 a.p.), au Stade olympique de Rome (21 heures). Une rencontre dans laquelle le buteur anglais sera une nouvelle fois attendu, fort d'une confiance en apparence retrouvée.