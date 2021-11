Présidentielle : Zemmour, «c'est un Trump commandé sur Wish», lance Gabriel Attal

INTERVIEW

Gabriel Attal était l'invité ce mardi matin d'Europe 1. A cinq mois de l'élection présidentielle, le porte-parole du gouvernement a réagi à la candidature d'Eric Zemmour qui devrait être officialisée ce mardi à midi. L'occasion pour le lieutenant d'Emmanuel Macron de distribuer quelques baffes au polémiste.

"On ne fait pas des doigts d'honneur aux Français"

"Il s'est lassé de cette posture de polémiste dans laquelle il était et probablement, on l'a vu à Marseille, les Français se sont lassés", a affirmé l'invité d'Europe 1, qui a pointé du doigt des "déclarations" et "un certain nombre de comportements" du polémiste. "On peut se poser des questions sur sa capacité à représenter notre pays et à occuper les plus hautes fonctions", a-t-il critiqué.

Gabriel Attal a également critiqué l'attitude d'Eric Zemmour, qui a eu une altercation lors de sa visite à Marseille le week-end dernier. "Quand on est responsable politique, qu'on prétend être président de la République, on ne fait pas des doigts d'honneur aux Français."

"Il nous a vendu qu'il était le Trump français. C'est un Trump commandé sur Wish", a tancé le porte-parole du gouvernement, faisant allusion à cette plateforme qui vend des contrefaçons sur internet. "On aura l'occasion de débattre s'il est candidat à la présidentielle."