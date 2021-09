Prix du gaz : Castex au 20h de TF1 pour annoncer de nouvelles aides

Les mois à venir vont coûter cher. Vendredi, le prix du gaz va augmenter de 12,6%. Au 1er novembre, la facture pourrait encore s'alourdir de 15%. Le gouvernement réfléchissait à prendre une nouvelle mesure pour essayer de soulager le porte monnaie des Français. La décision a finalement été arrêtée par le gouvernement. Jean Castex fera des annonces ce jeudi soir au JT de 20 heures de TF1.

Nouvelles aides

L'objectif du gouvernement : aller vite pour éviter que cette polémique sur la flambée des prix de l'énergie ne prenne trop d'ampleur. D'après nos informations, il y aura une principale mesure et ça ne sera pas une nouvelle rallonge du chèque énergie. La volonté de Matignon est claire : aider à nouveau les Français. Dans l'entourage du premier ministre, on l'assure, on n'a pas tardé à réagir, on prend à nouveau nos responsabilités à nouveau. Car l'exécutif insiste sur les coups de pouce déjà faits pour alléger les factures énergétiques. Deux milliards d'euros, notamment, pour la prime rénove. 100 euros de plus pour le chèque énergie distribué à 6 millions de ménages. Un nouveau coup de pouce, donc, sera annoncé ce jeudi soir pour aider les Français à passer le cap de la flambée des prix du gaz, de l'électricité, mais aussi du carburant, en espérant que ce soit suffisant.