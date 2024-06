Législatives : la participation au 1er tour estimée entre 67,5% et 69,7%

Le premier tour des élections législatives anticipées devrait être marqué par un net rebond de la participation, estimée dimanche entre 67,5% et 69,7% par les différents instituts de sondage, contre 47,5% au premier tour du scrutin de 2022.

La participation de 68,5% est anticipée par OpinionWay CNews, Europe1 et Le Journal du Dimanche

La participation, déjà en hausse de 20 points à 17H00 selon le ministère de l'Intérieur, serait ainsi la plus élevée depuis le premier tour de 1981 (70,86%). La prévision la plus basse (67,5%) est donnée par l'institut Ipsos et son partenaire Talan pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI et LCP Assemblée nationale. La plus élevée (69,7%) est avancée par Harris Interractive et Toluna pour M6, RTL et Challenges.

Entre les deux, une participation de 69% est anticipée par l'Ifop pour TF1 et LCI. La projection de l'institut Elabe pour BFMTV, RMC et La Tribune Dimanche s'élève à 69,5%. Celle d'OpinionWay pour CNews, Europe1 et Le Journal du Dimanche s'établit à 68,5%.