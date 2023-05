Roland-Garros 2023 : sensationnel, Gaël Monfils réalise l'exploit et se qualifie pour le deuxième tour

Porté par la foule. Gaël Monfils est parvenu à s'imposer au terme d'un match marathon contre l'Argentin Sebastien Baez au 1er tour de Roland-Garros 2023. Le Français, désormais classé à la 394e place du classement ATP, s'est imposé 3-6 6-3 7-5 1-6 7-5 contre le 42e joueur mondial. Il retrouvera au deuxième tour la Danois Holger Rune, 6e mondial. Mené 4-0 dans le dernier set, le Français est parvenu à faire basculer a partie dans un Court-Chatrier se transformant en stade de football où la Marseillaise a été entonnée à diverses reprises.

Il était minuit vingt quand Monfils s'est allongé dos sur la terre battue, secoué par les sanglots, après être venu à bout de Baez, alors qu'il était assailli par les crampes et que le Sud-Américain avait servi pour le match à 5-4 quelques minutes plus tôt. Le public, qui avait chaviré depuis longtemps malgré la fraîcheur nocturne, a alors remercié son chouchou par une dernière Marseillaise.

"Faire une belle fête"

"On va essayer de faire une belle fête pour le deuxième tour aussi", a promis Monfils. Le défi s'annonce immense face au jeune Danois Holger Rune, N.6 mondial et sérieux outsider du Grand Chelem parisien, fort sur ocre en 2023 de deux finales à Monte-Carlo et Rome, en plus d'un titre à Munich entre-temps. Le Danois de 20 ans a lui eu besoin de quatre sets et pas loin de trois heures (6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-2) pour se hisser au deuxième tour aux dépens de l'Américain Christopher Eubanks (74e).