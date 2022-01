Rafael Nadal : à Manacor, les habitants célèbrent le triomphe de leur prodige

REPORTAGE

En battant Daniil Medvedev , il devient le seul joueur de l'histoire à glaner un 21e Grand Chelem et devance désormais Roger Federer et Novak Djokovic, qui comptent eux 20 sacres. A Manacor, sur l'île de Majorque, où est né Rafael Nadal , l'ambiance était à la fête dimanche soir.

Des habitants en liesse

Quelques tapas, des chopes de bières bien remplies et des éclats de rire, dans ce petit bar du centre-ville les clients exultent. Sergio a encore des étoiles dans les yeux, il est venu ici pour fêter la victoire de son idole. "C'est hallucinant ! On pensait tous qu'il pouvait perdre, il y a eu un moment très compliqué après le deuxième set et il a fait une remontée épique", se remémore-t-il.

Pour ces habitants de Manacor, la victoire de Rafael Nadal a forcément un goût spécial. Zohra le croisait quand elle était toute petite. "C'est une fierté pour nous surtout parce que ici on connait tous Rafa... Lui et ses cousins ​​​​ont étudié avec moi à l'école, c'est une personne très normale, très noble. Tout ça il le mérite", raconte-t-elle émue.

Un des derniers tournois du champion ?

Alberto a aussi regardé le match sur le petit écran accroché au fond du bar. Très impressionné, il a senti que cette victoire historique pourrait bien être l'une des dernières de la star espagnole. "C'est une grande légende", assure-t-il. "Je pense que cette année il va prendre sa retraite. Avec tout ce qu'il a accompli, je ne pense pas qu'il lui manque autre chose..."

Mais en attendant qu'il raccroche la raquette, ces habitants de Manacor attendent tous avec impatience que Rafa revienne chez lui pour soulever le trophée.