JO : Thomas Goyard médaillé d'argent en planche à voile

Thomas Goyard, pour ses premiers Jeux, a remporté la médaille d'argent des JO de Tokyo en planche à voile, une heure après l'autre médaille d'argent de Charline Picon dans la même discipline, samedi à Enoshima.

Malgré une disqualification dans l'ultime manche pour avoir anticipé le départ, le Calédonien termine deuxième derrière le Néerlandais Kiran Badloe, le Chinois Bi Kun complétant le podium.

Picon aussi en argent

Une heure plus tôt, Charline Picon, championne olympique en 2016 à Rio, a échoué d'un rien dans sa quête de doublé, remportant la médaille d'argent. La Charentaise de 36 ans, assurée d'un podium avant le départ de la treizième et dernière course, a remporté la régate finale mais a dû s'incliner pour l'or face à la Chinoise Lu Yunxiu, qui a coupé la ligne en troisième position.La Britannique Emma Wilson, 2e de cette ultime manche, a complété le podium, à l'issue d'une manche disputée dans un petit temps (vent de 5 à 6 noeuds).