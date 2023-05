«Finir ici, c'est le plus beau» : après son élimination au 1er tour, Richard Gasquet veut revenir à Roland-Garros

Richard Gasquet, bientôt 37 ans, "espère jouer encore un dernier Roland-Garros" en 2024, a-t-il déclaré après sa défaite au premier tour du Grand Chelem parisien face à un autre Français, Arthur Rinderknech, mardi. Gasquet (52e) s'est incliné 6-4, 2-6, 6-2, 7-6 (7/4) contre Rinderknech (78e).

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait déjà envisagé sa sortie, "sincèrement je n'ai pas trop réfléchi à ça. J'espère jouer encore l'année prochaine un dernier Roland-Garros", a répondu Gasquet. "Après, j'aurai forcément des points à défendre en début d'année, on verra où ça me mène au classement. Si je vois que je suis loin, on verra où je m'arrête par la suite. Mais peut-être l'année prochaine à Roland-Garros, oui, c'est une possibilité. Ce n'est pas impossible", a poursuivi le triple demi-finaliste en Grand Chelem.

"Pas plus belle fin"

"C'est sûr que finir ici, c'est le plus beau. Il n'y a pas plus belle fin. Si j'avais une fin à choisir, ce serait ici. Peut-être dans un an, a-t-il ajouté. Finir à Roland-Garros, c'est beau quand même, c'est mieux que de finir ailleurs." "Si je redescends (au classement ATP), c'est sûr que ce sera le moment de s'arrêter et de finir" à Roland-Garros, répète-t-il. Gasquet disputait en 2023 son vingtième Roland-Garros. Au mieux, il s'y est hissé en quarts de finale, en 2016.