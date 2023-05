«C'est dur à digérer», se désole Caroline Garcia après sa défaite au 2e tour de Roland-Garros

Caroline Garcia, numéro 5 mondiale et meilleure chance française de la quinzaine parisienne, a été éliminée mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros par la Russe Anna Blinkova (56e) 4-6, 6-3, 7-5. "C'est un jeu qui fait des fautes et qui fait des coups gagnants, mais qui produit tellement de choses. Je le vis à fond et j'adore jouer comme ça. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis sur le court, je suis là et je n'ose pas y aller, je n'ose pas suivre au filet, je n'ose pas la frapper, je n'ose pas la changer de direction et ça me, ça me joue des tours", a regretté la Française après son match perdu dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

Presque trois heures de match

Après la folle nuit parisienne de la veille, avec l'invraisemblable victoire de Gaël Monfils qui était mené 4 jeux à 0 dans le cinquième set, le public s'est forcément pris à y croire quand, sur le même court Central, Garcia est revenue à 5 jeux partout dans la manche décisive après avoir sauvé trois balles de match, puis qu'elle en a écarté cinq de plus à 6 jeux à 5 en faveur de Blinkova. Mais, malgré deux occasions de recoller à six jeux partout, Garcia a fini par craquer, après quasiment trois heures de match, à la neuvième chance de conclure de son adversaire.

Avant ça, la Lyonnaise avait très bien commencé la partie, malgré le vent qui s'engouffrait encore dans le stade, jusqu'à compter un set, conclu sur un ace à 191 km/h - et un break d'avance (1-0). Mais Blinkova a recollé immédiatement et a même aligné cinq jeux, pour s'échapper 5-1 dans la deuxième manche, Garcia s'y effondrant au service. Dans le set décisif, c'est la numéro 5 mondiale qui, dès le deuxième jeu, s'est procuré la première occasion de break. Mais c'est la Russe de 24 ans qui a converti les siennes au jeu suivant, pour mener 2-1. Et, au bout d'un jeu irrespirable de plus de onze minutes, c'est elle encore, même avec toutes les peines du monde, qui s'en est sortie grâce à un ultime service gagnant.

"Pas à fond"

Pour Caroline Garcia, "le plus grand regret est de ne pas y être aller à fond dans ce style de jeu." "Au pire, je perds mon match. Au moins avoir la sensation que j'ai joué mon jeu à fond et que j'ai essayé de saisir toutes les opportunités. Alors que là non. C'est un peu dure à digérer", a-t-elle regretté. Blinkova, récente finaliste à Strasbourg, battue par Elina Svitolina, va retrouver l'Ukrainienne au troisième tour de Roland-Garros.

Parvenue dans le top 5 à la faveur d'une deuxième partie de saison ébouriffante en 2022, avec notamment un titre à Cincinnati, une demi-finale à l'US Open, sa première en Grand Chelem, et un triomphe au Masters de fin de saison, Garcia (29 ans), confiance perdue, peine à se montrer à la hauteur de son nouveau statut depuis le début de l'année.